Zelfs Zelfs complotgek Marijke gelooft Micha Kat niet meer! Marijke gelooft Micha Kat niet meer!

Asogekkie Marijke de Jong heeft de laatste dagen weinig omhanden gehad en hoogst waarschijnlijk verveelt ze zich een beetje en valt er nergens anders iets te bakkeleien dus heeft ze een filmpje van mafkees Micha Kat zitten kijken.

En mensen, zelfs voor deze compleet doorgedraaide complotgek gaat dat te ver.

Ze roept dan ook op om vooral niet naar Micha Kat te luisteren, want dat ‘doene’ niet kloppen. En oh ja, of iedereen met zijn ‘fucking teringklauwen’ van de graven af wil blijven!