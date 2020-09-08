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Jantje met kak zonder yard! Allemaal de schuld van Videre!
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158 views • September 08, 2020
Zo, daar zijn we weer, lekker hoor, zo'n dagje helemaal niets.
Ondertussen gaat de onzin op FB gewoon door, jammer genoeg kan Jantje met kak niet meer livedingessen en uiteraard is dat allemaal de schuld van Videre.
Ik zeg het nogmaals, dit zijn dus de mensen die zeggen dat ze strijden voor Nederland.
Stelletje watjes, ze schieten al in de stress als ze het gevoel hebben aangevallen te worden. En het dan nog raar vinden dat ze uitgelachen worden.
Weer even gezellig meekijken in de livedinges, leuk om te horen dat we voor sommigen al een obsessie zijn.
Ondertussen gaat de onzin op FB gewoon door, jammer genoeg kan Jantje met kak niet meer livedingessen en uiteraard is dat allemaal de schuld van Videre.
Ik zeg het nogmaals, dit zijn dus de mensen die zeggen dat ze strijden voor Nederland.
Stelletje watjes, ze schieten al in de stress als ze het gevoel hebben aangevallen te worden. En het dan nog raar vinden dat ze uitgelachen worden.
Weer even gezellig meekijken in de livedinges, leuk om te horen dat we voor sommigen al een obsessie zijn.
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