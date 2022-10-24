Eis que vos Advirto do Cataclismo que vos há de vir

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
https://rumoaocaminhodosenhor.blogspot.com/2021/10/assim-como-vos-foi-nos-dias-de-jose-vos.html
Proibida a cópia ou postagem tanto do video como do áudio ou dos louvores, ou partes destes, sem autorização.
Os louvores registrados.
Produtor do playback Trevisan Mix e equipe.
Autoria Bispa Magda recebidas do Espírito Santo.
As canções "Olhos Tristes" e "Eu te amo como és" são de autoria de Isaura Nencini e a Versão oficial em Português é de Bispa Magda sob autorização da mesma.
Dúvidas: E-mail: [email protected]
In English and Spanish written see: waytothelord.wordpress.com