Eis que vos Advirto do Cataclismo que vos há de vir

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Proibida a cópia ou postagem tanto do video como do áudio ou dos louvores, ou partes destes, sem autorização.





Os louvores registrados.

Produtor do playback Trevisan Mix e equipe.

Autoria Bispa Magda recebidas do Espírito Santo.





As canções "Olhos Tristes" e "Eu te amo como és" são de autoria de Isaura Nencini e a Versão oficial em Português é de Bispa Magda sob autorização da mesma.





Dúvidas: E-mail: [email protected]





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