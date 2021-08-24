Satellites Falling - White Hats in Control : )

Meteor illuminated the night sky over #Izmir, Turkey.

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Hình ảnh khi mỗi cái vệ tinh đang bị bắn rơi xuống/nổ tan tánh.

Đương Kim TT Trump (thứ 45) và 80% quân sự Mỹ đã và đang lần lượt bắn cho nổ tan tánh tất cả số lượng vệ tinh của thế lực ngầm (cộng sản nằm vùng/satanic mafias)!

Thế, Internet cũ (luôn cả facebook, twitter, youtube, google, instagram, v.v.) và tất cả nguồn/đài chính radio/tv truyền thông mị/bố láo dân trong tất cả quốc gia cũng sẽ bị tan tánh--và không còn mị/bố láo với dân (trong tất cả quốc gia) được nữa.

Thế, mong tất cả Quý Vị hãy mau lưu lại những gì cần thiết từ trong email và Internet.

Starlink Quantum vệ tinh (Project Odin) sẽ được thay vào để tung tinh phô bài sự thật cho dân trong tất cả quốc gia được rõ.