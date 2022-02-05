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En este vídeo apreciamos la cristalización ordenada y hexagonal del agua de manantial, recogida en dos ocasiones distintas.
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31 views • February 05, 2022
En este vídeo apreciamos la cristalización ordenada y hexagonal del agua de manantial, recogida en dos ocasiones distintas.
En las últimas imágenes vemos cómo cristaliza ese mismo agua tras 15 minutos de exposición a la radiación de una antena de 5G.
No hay que olvidar que nosotros somos fundamentalmente agua estructurada H3O2 (no H2O) entre un 70% y un 90%.
Si la radiación puede desestructurar el agua H2O, ¿Qué no hará con nosotros?
En las últimas imágenes vemos cómo cristaliza ese mismo agua tras 15 minutos de exposición a la radiación de una antena de 5G.
No hay que olvidar que nosotros somos fundamentalmente agua estructurada H3O2 (no H2O) entre un 70% y un 90%.
Si la radiación puede desestructurar el agua H2O, ¿Qué no hará con nosotros?
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