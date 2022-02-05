En este vídeo apreciamos la cristalización ordenada y hexagonal del agua de manantial, recogida en dos ocasiones distintas.



En las últimas imágenes vemos cómo cristaliza ese mismo agua tras 15 minutos de exposición a la radiación de una antena de 5G.



No hay que olvidar que nosotros somos fundamentalmente agua estructurada H3O2 (no H2O) entre un 70% y un 90%.



Si la radiación puede desestructurar el agua H2O, ¿Qué no hará con nosotros?