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Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 118.
Читает Автор.
Видео на Ютуб — https://youtu.be/In_V25IsYNk
Текстовая версия: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-118
Список вопросов.
00:00 — Вступление.
01:06 — Существует ли определённое количество душ, которые проходят свой эволюционный путь в Материи?
02:23 — От каких факторов зависит Милость душам от служения Матери Мира и человечеству?
02:50 — Почему возникают качели духовного и материального у Твоих верующих и как это сбалансировать?
03:31 — Предсказаны «дни великой скорби». Они будут относиться ко всем, или Твои преданные смогут избежать такого бытия?
04:01 — Вопрос об опасных ситуациях во снах.
05:13 — Требования к духовному состоянию сейчас с каждым месяцем увеличиваются?
05:48 — Отчего зависит ясность мышления?
06:49 — Какой должна быть жизненная сила в человеке?
07:12 — Вопрос по теме Кремниевой Эры. Кто выкопал Чёрное море?
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:
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