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04.06.2021 Чтобы успешно достигать цели, нужно наступать, а не обороняться (Выпуск № 204 часть I (1)).
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5499 views • June 03, 2021
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Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
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Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:49 Письмо слушателя. О терпении.
01:39 МИР УЖЕ ОБРЕЧЕН... Нам нужно успеть вырвать Русь из антихристовых когтей. Алексей Добычин. https://www.youtube.com/watch?v=FvKvHVz8rB8.
10:21 Аудиокнига - "Откровенные рассказы странника духовному своему отцу". https://www.youtube.com/watch?v=51KE5OlpAEU&;t=714s.
38:53 Студенты тюменского колледжа пожаловались, что их заставляют прививаться от коронавируса. https://72.ru/text/gorod/2021/05/28/69939827/.
43:47 Письмо слушателя. Вакцинация в образовании.
44:50 Письмо слушателя. Китайский лагерь.
45:32 Аудиокнига - "Откровенные рассказы странника духовному своему отцу". https://www.youtube.com/watch?v=51KE5OlpAEU&;t=714s.
Сегодня мы поговорим о том, что лучшая защита – это нападение. Также поговорим о том, что православный мир на грани уничтожения, и что необходимо молится о приходе царя. Послушаем и также разберем некоторые сюжеты из всемирно известной книги "Откровенные рассказы странника духовному своему отцу". Напомним о необходимости постоянно и неустанно молиться о пользе иисусовой молитвы, и других молитв. Обсудим как избежать принудительной вакцинации на работе и учебе.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:49 Письмо слушателя. О терпении.
01:39 МИР УЖЕ ОБРЕЧЕН... Нам нужно успеть вырвать Русь из антихристовых когтей. Алексей Добычин. https://www.youtube.com/watch?v=FvKvHVz8rB8.
10:21 Аудиокнига - "Откровенные рассказы странника духовному своему отцу". https://www.youtube.com/watch?v=51KE5OlpAEU&;t=714s.
38:53 Студенты тюменского колледжа пожаловались, что их заставляют прививаться от коронавируса. https://72.ru/text/gorod/2021/05/28/69939827/.
43:47 Письмо слушателя. Вакцинация в образовании.
44:50 Письмо слушателя. Китайский лагерь.
45:32 Аудиокнига - "Откровенные рассказы странника духовному своему отцу". https://www.youtube.com/watch?v=51KE5OlpAEU&;t=714s.
Сегодня мы поговорим о том, что лучшая защита – это нападение. Также поговорим о том, что православный мир на грани уничтожения, и что необходимо молится о приходе царя. Послушаем и также разберем некоторые сюжеты из всемирно известной книги "Откровенные рассказы странника духовному своему отцу". Напомним о необходимости постоянно и неустанно молиться о пользе иисусовой молитвы, и других молитв. Обсудим как избежать принудительной вакцинации на работе и учебе.
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