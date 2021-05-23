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Ο Δρ Peter McCullough σχετικά με τους θανάτους που σχετίζονται με εμβόλια COVID
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50 views • May 23, 2021
Σε αυτή τη συνέντευξη με τον ανώτερο συντάκτη του περιοδικού The New American, Alex Newman, ο διεθνώς γνωστός Δρ Peter McCullough - ο γιατρός με τις περισσότερες αναφορές στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ιατρικής για αυτά τα θέματα - προειδοποίησε ότι η λήψη COVID προκαλεί ήδη χιλιάδες θανάτους και δεκάδες χιλιάδων νοσηλείας που έχουν καταγραφεί. Και αυτή είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, προειδοποίησε. Υπό κανονικές συνθήκες, 5 ανεξήγητοι θάνατοι μετά τον εμβολιασμό θα οδηγούσαν σε προειδοποίηση «μαύρου κουτιού». και 50 θάνατοι που αναφέρθηκαν στο VAERS θα είχαν ως αποτέλεσμα την άμεση απομάκρυνση ενός φαρμάκου από την αγορά. Στην περίπτωση των πυροβολισμών COVID, έχουν ήδη αναφερθεί χιλιάδες, και ωστόσο τα προγράμματα μαζικού εμβολιασμού συνεχίζουν να ωθούνται. Ο Δρ McCullough, καθηγητής ιατρικής που ανέπτυξε ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο και εξαιρετικά επιτυχημένο πρωτόκολλο θεραπείας COVID, τόνισε επίσης ότι υπήρξαν πολλοί περιττοί θάνατοι ως αποτέλεσμα αποφάσεων πολιτικής που ελήφθησαν σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης. (Βίντεο 30 λεπτών, ελληνικοί υπότιτλοι)
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