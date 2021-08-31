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FULL HOUSE BREW CREW - CULT OF MISERY
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0 view • August 31, 2021
Here is a new video i made upload here for first time.
DRAG YOUR LAZY FEET - CARRY YOUR BAF FULL OF SHIT YOU CALL DREAMS -DIVIDE YOUR SYMPATHY FOR A DAY OR TWO- SPREAD THE VANITY AND DISSAPEAR YOU FOOL- YOU HAVE TAUGHT THAT LIFE IS A RIVER-YOU HAVE TAUGHT THAT TREND IS A SHIVER-HOW MUCH CAN YOU TRY HOW HIGH CAN YOU REACH-BELIEVING WHAT YOU HEAR-YOU ARE A SON OF A BITCH-YOU KNOW I SURRENDER I DON'T NEED A DEFENDER-I'M BLEEDING AT WAR BY MYSELF-YOUR NEED WAS SCATTERED BECAME DUST-IN FRICTION WITH YOUR LUST-NO EXCUSES LEFT TO EMBRACE YOU-CAN YOU BE MORE STRICT-AND LESS VAIN CAN YOU STAY DRY UNDER THE RAIN-CAN YOU SPEAK THE TRUTH INSIDE YOUR BRAIN-OR DO YOU FEEL ALONE NOW DROWNING IN PAIN-YOU HAVE TAUGHT THAT LIFE IS A RIVER-YOU HAVE TAUGHT THAT TREND IS A SHIVER-HOW MUCH CAN YOU TRY HOW HIGH CAN YOU REACH-BELIEVING WHAT YOU HEAR-YOU ARE A SON OF A BITCH
DRAG YOUR LAZY FEET - CARRY YOUR BAF FULL OF SHIT YOU CALL DREAMS -DIVIDE YOUR SYMPATHY FOR A DAY OR TWO- SPREAD THE VANITY AND DISSAPEAR YOU FOOL- YOU HAVE TAUGHT THAT LIFE IS A RIVER-YOU HAVE TAUGHT THAT TREND IS A SHIVER-HOW MUCH CAN YOU TRY HOW HIGH CAN YOU REACH-BELIEVING WHAT YOU HEAR-YOU ARE A SON OF A BITCH-YOU KNOW I SURRENDER I DON'T NEED A DEFENDER-I'M BLEEDING AT WAR BY MYSELF-YOUR NEED WAS SCATTERED BECAME DUST-IN FRICTION WITH YOUR LUST-NO EXCUSES LEFT TO EMBRACE YOU-CAN YOU BE MORE STRICT-AND LESS VAIN CAN YOU STAY DRY UNDER THE RAIN-CAN YOU SPEAK THE TRUTH INSIDE YOUR BRAIN-OR DO YOU FEEL ALONE NOW DROWNING IN PAIN-YOU HAVE TAUGHT THAT LIFE IS A RIVER-YOU HAVE TAUGHT THAT TREND IS A SHIVER-HOW MUCH CAN YOU TRY HOW HIGH CAN YOU REACH-BELIEVING WHAT YOU HEAR-YOU ARE A SON OF A BITCH
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