© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
KYLE KEMPER, fratele lui Justin Trudeau da în vileag
Follow
0
Share
Report
1 view • February 05, 2022
Preluat de pe Telegram. | Kyle Kemper, fratele vitreg al lui Justin Trudeau, vorbește despre vaccinurile anti-Covid, Forumul Economic Mondial, Marea Resetare și despre cum fratele său face parte din agenda globalistă.
"...toată această înșelătorie a covidului este un fenomen orchestrat la nivel global pentru a consolida puterea și a genera profituri uriașe, pentru a facilita și mai mult tranziția bogăției de la țări la corporații... Nu știu cum poate cineva să nege asta..."
► Forumul Economic Mondial
► Klaus Schwab
► Marea resetare
► A patra revoluție industrială
► Agenda 2030
► Scamdemic
► Flu 2.0
► Psihoză în masă
"...toată această înșelătorie a covidului este un fenomen orchestrat la nivel global pentru a consolida puterea și a genera profituri uriașe, pentru a facilita și mai mult tranziția bogăției de la țări la corporații... Nu știu cum poate cineva să nege asta..."
► Forumul Economic Mondial
► Klaus Schwab
► Marea resetare
► A patra revoluție industrială
► Agenda 2030
► Scamdemic
► Flu 2.0
► Psihoză în masă
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.