KYLE KEMPER, fratele lui Justin Trudeau da în vileag

Preluat de pe Telegram. | Kyle Kemper, fratele vitreg al lui Justin Trudeau, vorbește despre vaccinurile anti-Covid, Forumul Economic Mondial, Marea Resetare și despre cum fratele său face parte din agenda globalistă.



"...toată această înșelătorie a covidului este un fenomen orchestrat la nivel global pentru a consolida puterea și a genera profituri uriașe, pentru a facilita și mai mult tranziția bogăției de la țări la corporații... Nu știu cum poate cineva să nege asta..."



► Forumul Economic Mondial

► Klaus Schwab

► Marea resetare

► A patra revoluție industrială

► Agenda 2030

► Scamdemic

► Flu 2.0

► Psihoză în masă