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La tyrannie en marche - Dr Reliquet - Dr Fouché - Me Di Vizio - Radio-Courtoisie
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10 views • August 09, 2021
4 aout 2021 : https://www.radiocourtoisie.fr/2021/08/04/libre-journal-de-la-resistance-francaise-du-4-aout-2021-la-tyrannie-en-marche/
https://www.radiocourtoisie.fr/
Nicolas Stoquer reçoit :
Fabrice Di Vizio, avocat - https://www.divizio.fr/
Vincent Reliquet, médecin, cofondateur d’AIMSIB - https://www.aimsib.org/
Charles-Maxence Layet, fondateurde la revue Orbs - http://www.orbs.fr/
(2h18') Louis Fouché, médecin, fondateur de Reinfocovid - https://reinfocovid.fr/
Mike Borowski, journaliste à Gérard Info - https://gerardinfo.fr/
David Pliquet, fondateur d’E-Mage-In 3D - https://www.emagein-3d.com/
Olivier Soulié, médecin
Thème : « La tyrannie en marche »
https://www.radiocourtoisie.fr/
Nicolas Stoquer reçoit :
Fabrice Di Vizio, avocat - https://www.divizio.fr/
Vincent Reliquet, médecin, cofondateur d’AIMSIB - https://www.aimsib.org/
Charles-Maxence Layet, fondateurde la revue Orbs - http://www.orbs.fr/
(2h18') Louis Fouché, médecin, fondateur de Reinfocovid - https://reinfocovid.fr/
Mike Borowski, journaliste à Gérard Info - https://gerardinfo.fr/
David Pliquet, fondateur d’E-Mage-In 3D - https://www.emagein-3d.com/
Olivier Soulié, médecin
Thème : « La tyrannie en marche »
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