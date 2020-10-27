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СКРЫТАЯ ЭПИДЕМИЯ. Замалчиваемая история вакцинации
Boris Grinblat
Boris Grinblat
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491 views • October 27, 2020
Оригинальное название: Silent Epidemic: The Untold Story of Vaccines (2013)
Режиссер: Гари Нулл / Gary Null
Ссылка на оригинальное видео: https://youtu.be/iQ_2BVsfdgI

Официальная медицина объявила изобретение вакцин чудом современной науки. Согласно ее утверждениям, вакцины предотвращают и ликвидируют инфекционные заболевания. Нам говорят, что вакцины являются безопасными и эффективными, и что «коллективный иммунитет» может быть достигнут, если вакцинация будет проводиться с высоким процентом охвата населения. Но действительно ли наука подтверждает эти претензии? Узнайте о шокирующих подробностях истории вакцинации, которые скрывает медицина, в фильме «СКРЫТАЯ ЭПИДЕМИЯ. Замалчиваемая история вакцинации».

Несмотря на то, что в фильме речь идет о ситуации с вакцинацией в США, его полезно посмотреть и россиянам, поскольку наша система так называемого здравоохранения постепенно включается в международную систему, в которой правят балом транснациональные фармацевтические корпорации.

Фильм переведен проектом МедАльтернатива.инфо при участии творческого объединения АзъЕсмь.

Посмотрите этот фильм сами и покажите его своим близким и знакомым! Возможно, этот фильм кому-то поможет сохранить здоровье или даже спасёт жизнь!

Также рекомендуем к просмотру еще один заслуживающий внимания многосерийный фильм на тему вакцинации, который мы переводим: "ПРАВДА О ВАКЦИНАХ": https://www.youtube.com/playlist?list=PLMzS_8mcnIQMD_KIA7PBpdCFF5_mcSDwE

Подробные ответы на все вопросы, которые у вас могут возникнуть на тему вакцин, вы можете получить на этом сайте: http://homeoint.ru/privivki.htm

Если вы считаете, что такая информация должна быть доступна всем людям, и если вы хотите ускорить перевод новых видеоматериалов на данную тему, вы можете поддержать нашу работу по переводу таких фильмов, а также работу проекта в целом. Подробности – по ссылке: https://medalternativa.info/donate
Keywords
vaccinesvaccinationconsequences of vaccination
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