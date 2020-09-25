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ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ... Ο "Μεγάλος Περίπατος" του Μπακογιάννη προς τον εισαγγελέα... στις 1/10/20 μετά την μήνυση Κασιδιάρη...
askitis
askitis
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175 views • September 25, 2020
https://ELLHNES.net Ήρθε η ώρα του Εισαγγελέα για τον Μπακογιάννη, που καταχρέωσε τα ταμεία του Δήμου Αθηναίων και στοίχισε 2 εκατομμύρια ευρώ στους Έλληνες πολίτες! Ο "μεγάλος περίπατος" μπορεί να ξηλώνεται από την οδό Πανεπιστημίου, οι ποινικές ευθύνες όμως δεν τελειώνουν για κάθε υπεύθυνο αυτής της μεγάλης κατάχρησης και απάτης.

ΜΟΛΙΣ ΠΑΡΕΔΟΘΗ Η ΚΛΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΑ ΣΤΟΝ ΗΛΙΑ ΚΑΣΙΔIΑΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ, ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ "ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ"

Στις 30 Ιουνίου ο Ηλίας Κασιδιάρης κατέθεσε μήνυση κατά του Δημάρχου για σωρεία βαρύτατων αδικημάτων, που αφορούσαν τις περιβόητες ζαρντινιέρες των δεκάδων χιλιάδων ευρώ, το βάψιμο της οδού Πανεπιστημίου με χρώματα που ξέφτισαν, τους φοίνικες και τις ψευδοπιπεριές που ζημίωσαν τα ταμεία του Δήμου με ιλιγγιώδη ποσά. Η Δικαιοσύνη κινήθηκε άμεσα και η προκαταρκτική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο επικεφαλής των ΕΛΛΗΝΩΝ για την Πατρίδα καλείται να καταθέσει όσα στοιχεία διαθέτει την 1η Οκτωβρίου για να στοιχειοθετηθούν τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος, της απάτης και της απιστίας εις βάρος του Δήμου Αθηναίων. Φυσικά, από την ημέρα που κατετέθη η μήνυση έχουν προκύψει νέα επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος του Δημάρχου. Ας σημειωθεί ότι ο ίδιος αναγκάστηκε να ομολογήσει την αποτυχία του "έργου", το οποίο θα ξηλωθεί άμεσα, καθώς επρόκειτο για... "προσομοίωση"!!! Η πρώτη προσομοίωση στην παγκόσμια ιστορία που κόστισε 2 εκατομμύρια ευρώ!

Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για τον δήμαρχο Μπακογιάννη να δώσει εξηγήσεις - όχι στα πληρωμένα ανδρείκελα των ΜΜΕ, που η οικογένεια Μητσοτάκη δωροδόκησε με 20 εκατομμύρια ευρώ - αλλά στον φυσικό του δικαστή. Όπως είχε τονίσει ο Ηλίας Κασιδιάρης σε έντονο ύφος: "ΘΑ ΣΑΣ ΤΑΡΑΞΟΥΜΕ ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ" και "ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ ΘΑ ΠΑΝΕ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ"!
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