観ておいた方が良いことX ～ Japanese politicians and celebrities too.

漸く日本でもディディについて報道がなされました。この件は今後、日本にも波及することになるでしょう。日本の政治家 芸能人達も









今何が起きていますか？ハリケーン「ミルトン」10,10

https://x.com/Prolotario1/status/1844150101872345607?s=03

フロリダ州保安官 "性犯罪者はハリケーンの避難所に入れず郡刑務所に送られるべき"

https://x.com/FLVoiceNews/status/1844037471216291923





https://flvoicenews.com/florida-sheriff-sexual-predators-arent-allowed-at-hurricane-shelter-should-go-to-the-county-jail/









ディディの大邸宅内や隠しトンネル内でFBIが発見したもの

https://x.com/yamatogokorous/status/1843816032299036954?s=03





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元AKB48 板野友美「子どもがいる親はサウンドオブフリーダムを観るべき。今、世界では人身売買のマーケットが過去最大に拡大し、何百万人もの子ども達が被害に遭っています。日本国内でも、多くの子ども達が行方不明になっています。

https://x.com/newssharing1/status/1841052958357852191?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1841052958357852191%7Ctwgr%5Eafce90886642d993bcd20a832fdcfedd820753df%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnewssharing.net%2Fitanotomomi









WE'RE RELEASING THE LIST, BABY!



https://x.com/PapiTrumpo/status/1843392747937710466









CIA契約社員が午前5時に子供を移動させているところを非難される

https://x.com/realmuckraker/status/1842313786390393305









FBI、ヒラリー・クリントンが「フリーク・オフ」パーティーで子供を殺害する様子を映したディディのテープ押収

https://x.com/tpvsean/status/1841849232547836271







ロザンヌ「彼らが赤ん坊を食べるのを知ってるか？ デタラメじゃない、本当だ」

https://x.com/mT33comakoto/status/1839464659038224451?s=03





バーバラ・マルクス・ハバードは「私たちが食べるのは赤ちゃんです」と言いました。

https://x.com/JimmyFalk_55/status/1839818247056564368?s=03









権力好きな上位者に共通していたものがあばかれる / マドモアゼル愛 氏









♯松本人志 ♯ジャニーズ ♯アミューズ ♯逮捕 or 結婚報道







