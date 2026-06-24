Macht Technologie frei? (Auszug aus Ep.149)

Auszug aus der Lesung des vorletzten Kapitels aus Jeremy Lockes Buch „Das Ende des Bösen“, mit kritischen Anmerkungen. Locke trägt die Hoffnung, dass Fortschritte in der Technologie, vor allem im Bereich Kommunikation, das Ringen um die Freiheit begünstigen und der Tyrannei bald ein Ende bereiten werden.

Die vollständige Sendung findest du an folgenden Adressen:

https://odysee.com/@bannbrecher:a/149

https://www.bitchute.com/video/Qyds1SythKFZ

https://rumble.com/v7bqxcw-episode-149-technologie-das-ende-des-bsen-von-jeremy-locke-kapitel-8.html

https://youtu.be/KMtFaD61Zzc

https://open.spotify.com/episode/6Ema1wfvYAeQWzI9U98q29?si=y6JZqbxDTB6frfrXmk4sjw

Literatur:

• Das Ende des Bösen / Jeremy Locke, übers.v. Rudolf Engemann, 2015

• The End of All Evil / Jeremy Locke, 2005 https://archive.org/download/the-end-of-all-evil/The%20End%20of%20All%20Evil.pdf

• Das Ende des Bösen / Jeremy Locke, gelesen v. Matthias Schirm https://odysee.com/@Vatono:9/AD-1-DEDB-V+1:b





In der Sendung Bannbrecher & Dammbrecher erkunden wir in wöchentlichen Episoden die Ursachen der großen Menschheitskrise, die eine Krise des Bewusstseins ist. Auf der Suche nach Wegen in die Zukunft sind unser Hauptwerkzeug hierbei Erkenntnisse über universelle Prinzipien.

Besuche meine Website https://bannbrecher.de mit Infos zur Sendereihe, Downloads, Blogs und allen Links zu weiteren Videoplattformen und Social Media.

Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren!

Kommentare nehme ich gern auf https://odysee.com/@bannbrecher oder auf dem Bannbrecher-Blog entgegen: https://bannbrecher.de/blog/. Auf Rückmeldungen jeglicher Art - Anregungen, Kritik, Fragen – gehe ich ein, sofern ein ernsthaftes Interesse zu verstehen sichtbar ist.

Titelmusik: Aaschglatt, mit freundlicher Genehmigung von Markus Zewe.

https://www.schwobarock.de/



