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AŞI Mağdurları ve Gerçekleri - Yasada Zorunlu Tutulmayabilir Ancak Yapılmaya Mecbur Bırakılabilir
Corona Gerçeği
Corona Gerçeği
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16 views • May 26, 2020
● Dokuz yaşında tetanos aşısı olduktan ve 16 gün sonra başımdan ağır bir operasyon geçirdikten sonra hastanede uyandım ve o günden beri tekerlekli sandalyedeyim.
● Riskin olduğu yerde, bu karar, bireylerin kendi özgür iradelerine bırakılmalıdır. İnsanların aşı olmaları konusunda, hele de böyle büyük bir risk varsa, kararı başkaları vermemeli!

Aşırı Önlemlere Karşı Protestolar - Aşı Mağduru Kadın - Münih, 9 Mayıs 2020
https://youtu.be/c-fVJRxWJsk
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Su Asaad - I. Uluslararası Aşı Gerçekleri Sempozyumu
https://youtu.be/Z4d8Rv2yHMk
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● Aşılardan zarar görürseniz aşı üreticisini dava edemiyorsunuz. Ancak devletten davacı olabiliyorsunuz. Bu yasal olarak bu şekilde düzenlenmiştir. Bu sebeptendir ki ABD aşıdan zarar görenlere 2,7 milyar dolar ödemiştir.
● Aşı mağduru olarak kabul görmeniz de o kadar kolay bir durum değil. O yüzden aşıdan zarar görenlerin gerçek sayısı resmi rakamların çok çok üzerindedir.
● Aşı üreticilerini kontrol etmesi gereken enstitüler aşıların güvenli olduğuna dair hiçbir belge/kanıt sunamamışlardır. Hatta normal ilaçlarda standart olan testlerin yapıldığına dair bile kanıt sunamamışlardır.
● Son 30 yılda aşıların güvenli oluşuna dair tek bir test bile yoktur.

Bill Gates'in Afrika ve Hindistan'dan kovulması
Binlerce kızın aşıyla hasta edilmesi
● Gates Vakfı destekli GSK ilaç firması, 2010’da 7 Afrika ülkesinde yeni geliştirdiği 3 fazlı Sıtma aşısını denedi. Aşı yapılan 5949 çocuktan 1048’i, felç ve ateşli nöbet şeklinde ağır yan etkiler yaşadı. Bunlardan 155’i yaşamını yitirdi.
● 2012’de yine Çad’da Gates destekli MenAfriVac isimli menenjit aşısı test edilen 500 çocuktan 40’ı felç oldu.
● Hintli bilim insanları tarafından yapılan iki bilimsel yayında 2000 ile 2017 arasında ön görülenden 490 bin fazla çocuğun felçli kalmasında Bill Gates'i suçlamaktadır.
https://childrenshealthdefense.org/news/government-corruption/gates-globalist-vaccine-agenda-a-win-win-for-pharma-and-mandatory-vaccination/
https://www.globalresearch.ca/gates-globalist-vaccine-agenda-win-win-pharma-mandatory-vaccination/5709493
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6121585/pdf/ijerph-15-01755.pdf
https://www.reuters.com/article/us-india-health-bmgf/india-cuts-some-funding-ties-with-gates-foundation-on-immunization-idUSKBN15N13K
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Vitamingiller (YouTube Kanalı)
Pill G@tes Aşıları için Neden Dokunulmazlık Hakkı İstiyor
https://youtu.be/VSBZ_29UzsU

Vaxxed (Aşılı ve Yitik) Fragmanı, Altyazılı
https://youtu.be/1t04s4vm6Hg

Parayı Takip Et - Mecburi Korona Aşısı Geliyor / Ben Swan
https://youtu.be/lES1D75sT4g
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● Grip aşısının koruyuculuğunun toplumdaki genel algının tersine %30-60 aralığında düşük bir oranda olduğunu biliyor muydunuz?
WHO – Dünya Sağlık Örgütü (evaluation of influenza vaccine effectiveness)
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255203/9789241512121-eng.pdf (14. Sayfa Madde 2.1.i)
CDC – Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Vaccine Effectiveness: How Well Do the Flu Vaccines Work?)
https://www.cdc.gov/flu/vaccines-work/vaccineeffect.htm

Madem böyle bir gerçek var. Ama elbette yüksek sesle söylenip dillendirilmiyor tabi...
Öyleyse neden bütün umutlar, gelecek covid-19 aşıısna bağlanmış durumda?
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Haber Sitemiz
https://coronagercegi.com
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