Ελληνοτουρκικές αντιθέσεις 15-9-20 Ειρήνη ΜΑΡΟΥΠΑ _ 💥ΣΟΚ... ΔΕΙΤΕ ΑΡΘΡ0 ΒΟΜΒΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ....💥

“…ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΜΕ ΝΕΚΡΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ???Ένα εντυπωσιακό από διάφορες απόψεις άρθρο εμφανίστηκε σε γνωστό ρωσικό φιλοκυβερνητικό ιστοχώρο Взгляд (VZGLYAD)......Η μετάφραση είναι κατά προσέγγιση μέσω της πλατφόρμας Google.«Τι έρχεται – Τι γίνεται.Τι συμβαίνει. Έχω πέσει έξω ποτέ; Όχι. Γιατί;Έχω τρομερές πηγές που δεν φαντάζεστε…Ξέρω μέχρι και την ώρα που θα γίνει ή θα πουν κάτι.Ας αρχίσουμε από το τι έρχεται τι γίνεται με την Τουρκία.Έρχεται πόλεμος. Άμεσα.Πως θα γίνει..Στην Ελλάδα η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει συμφωνήσει με την Τουρκία σε συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και της Μεσογείου από πέρυσι τον Οκτώβριο.Η Τουρκία σε συνεργασία με την Γερμανία είπαν στην Ελλάδα όλα μισά μισά.Ο Μητσοτάκης είπε «πως μα πως θα το δώσω αυτό στο λαό;Θα με ρίξουν» .Η Γερμανία διοικεί την Ε.Ε. που σας έδωσε δάνεια.Αυτή τη στιγμή χρωστάτε 220 δις.Έχετε υπογράψει την παράδοση εθνικής κυριαρχίας μέχρι και να ξεχρεώσετε δηλ. για 100 χρόνια.Άρα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα αν δε πάρετε εντολή από τη Γερμανία, αλλιώς θα πτωχεύσετε αμέσως.Ο Μητσοτάκης δέχθηκε αλλά το θέμα είναι πως να τα πει στο κόσμο, θα γίνει χαμός.Αποφάσισε λοιπόν, να γίνει και καλά συζήτηση με την Τουρκία, να γίνουν συνομιλίες αλλά;;;Μόνο για τα δικά σας όπως ζητάει η Τουρκία κι όχι για τα δικά της.Όμως η Τουρκία όταν κατάλαβε τον φόβο σας ζητάει κάθε μέρα και πιο πολλά.Αποφάσισαν όλοι Ελλάδα, Τουρκία, Γερμανία να γίνει ένα πολύ θερμό επεισόδιο με νεκρούς για να μπορέσει ο Μητσοτάκης να κάνει διάγγελμα και να πει θα πάμε σε συνομιλίες με τη Τουρκία για να μη γίνει γενικός πόλεμος.Έτσι ο κόσμος ο φοβισμένος κόσμος μη χάσει τα παιδιά του θα το δεχτεί καλύτερα, άρα;Έρχεται θερμό επεισόδιο με νεκρούς πολλούς.Θα μπει η Γερμανία στη μέση θα πει στοπ πάμε σε συνομιλίες.Αυτό είναι το σχέδιο, κλειδωμένο!!!Ειδατε πως η Ελλάδα έκανε ΑΟΖ με την Αίγυπτο κι άφησαν έξω το Καστελόριζο!!!Είδατε το σχέδιο;;;;; έκαναν ΑΟΖ ως τον 28ο παράλληλο!!!Η Τουρκία ζήτησε και πήρε από τον 28ο παράλληλο και ανατολικά!!!Ναι, το πήρε!!! Και το Καστελόριζο πήρε φυσικά !!!!Όμως!!!!!!Ο Τραμπ που είναι πατριώτης και φιλέλληνας αντέδρασε, θα το δούμε πιο κάτω!Μάθατε ότι πήρε δύο φορές τηλέφωνο το Μητσοτάκη;; τι του είπε;;;Ακριβώς αυτό..Μην πουλάς τη πατρίδα σου, δεν σου ανήκει!!!!Ξέρω τα σχέδια σας του είπε και σταματά τώρα!!!Ο Τραμπ έχει μένος με τη Γερμανία για αυτό!!!!Και με την Τουρκία!!!Η Γαλλία είναι μαζί μας φαινομενικά γιατί θέλει οι εταιρείες της να μπουν για γεωτρήσεις κάτι που δε θέλει η Τουρκία!!!Ο Μητσοτάκης αρνήθηκε στον Τραμπ να κάνει αυτά που του ζήτησε.. να μη πουλήσει δηλ. το μισό Αιγαίο!!!Την δεύτερη φορά ο Τραμπ του είπε, κάνε επίθεση στη Τουρκία πρώτος, είναι πολύ αδύναμη αυτή τη στιγμή!Θα κερδίσεις του είπε!!!!Και φυσικά τον τρόμαξε, λέγοντάς του ότι αν δε το κάνει θα έχει απέναντι του τις ΗΠΑ.Ο Μητσοτάκης προχθές έκανε συμβούλιο αν μπορεί να κάνει πρώτος χτύπημα!!!!Οι στρατηγοί οι Έλληνες του είπαν ακριβώς ότι σε μια μέρα η Τουρκία δεν θα υπάρχει!!!Ο Μητσοτάκης αρνήθηκε!!!!Προδοσία!!!!Η Τουρκία το έμαθε αυτό από τη Γερμανία και έχει λυσάξει.Ειδατε τώρα ζητάει και τα Δωδεκάνησα.Έχει μαζί της την Γερμανία.Τις τελευταίες ημέρες ο Ερντογάν βγάζει από τη φυλακή όλους αυτούς τους στρατιωτικούς που είχε συλλάβει στο πραξικόπημα, γιατί;Γιατί δεν έχει πιλότους, ναυτικούς, δεν έχει τίποτα.Αυτό είναι πρωτοφανές να βγάζει ισοβίτες στρατιωτικούς.Γιατί;Ετοιμάζει επίθεση εντός των ημερών!!!!!Με τη βοήθεια της Γερμανίας!!!!Η Αμερική δεν εμπλέκεται γιατί ο Μητσοτάκης αρνήθηκε στον Τραμπ ότι του είπε, δηλ. να μη πουλήσει την πατρίδα του και να χτυπήσει πρώτος γιατί έχει πληροφόρηση η Αμερική, ότι η Τουρκία ετοιμάζει επίθεση.Προδότης;;;;;;Ο Μητσοτάκης;;;Κάπως έτσι …Ο Τραμπ είναι ο μόνος πρόεδρος που δεν έχει κάνει πόλεμο ποτέ!!!Όλοι οι πρόεδροι αν δείτε έχουν κάνει 6-8 πολέμους ο Τραμπ ποτέ κανέναν.Γι’αυτό δεν τον θέλουν.Εχουν γίνει 11 απόπειρες εναντίον του.Θέλουν να τον ρίξουν.Αν δε βγει ο Τραμπ τώρα τον Νοέμβριο θα ξεκινήσει παγκόσμιος πόλεμος αμέσως.Αν βγει το πρώτο που θα κάνει είναι η καταστροφή της Τουρκίας.Δεν είναι φίλος του Ερντογάν.Απλά η Αμερική έχει πυρηνικές κεφαλές στο Ιντσιρλίκ κι ο Ερντογάν τις έχει δεσμεύσει!!!!!!!Τον Τραμπ και τα μάτια σας.Μην ακούτε τι λένε.Είμαι Ρώσος και είμαι αντίθετος στη ΝΤΠ αυτοί οι άθλιοι νεοταξίτες θέλουν να τον ρίξουν.Άρα όπως σας είπα και πριν, πάτε σε πόλεμο αμέσως.Πρώτα ένα μεγάλο θερμό επεισόδιο τώρα σε λίγες μέρες από σήμερα.Για να κάτσετε στο τραπέζι να μοιράστε τα δικά σας!Αυτό ο Μητσοτάκης μπορεί να το διαχειριστεί.Πώς;Με τον ψευτοϊό!!!! ....”