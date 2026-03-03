BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
LUSTING
HERMES THOTH 2
HERMES THOTH 2
45 views • 1 day ago

LUSTING

 FROM DEEP WITHIN

>

> CHILDREN OF LOVE WE'RE HERE TO TEACH

> THE MYSTERY OF HOW TO FIND GOD

> YOUR HEART HIS SECRET TREASURE TROVE

> HIDDEN UNDERNEATH YOUR VERY NOSE

> BUT HE WON'T LET YOU EASILY FIND HIM

> MAKES YOU TREASURE HUNT WHILE HE SMILES

> AT HIS CHILD TRYING TO FIND TRUE LOVE

> DISGUISED AS GOD.....THAT'S RIGHT! YOUR LOVE IS GOD!

>

> WHEN YOU LET YOUR HEART BE USED BY GOD

> TO LOVE AND CARE FOR ALL HIS PASSION NEEDS

> THRILLS HIM SO HE COMES FORTH

> TO THRILL ALL INVOLVED BY GIVING HIS SWEETHEART SOUL

> HIS HEART GETS SO EXCITED BY

> GOD'S HEART GETS SO EXCITED BY

> AND I MEAN SO EXCITED BY

> GOD'S HEART GETS SO EXITED BY 'LOVE'....DON'T YOU?

>

> BREAK

>

> WHEN HE FINALLY TAKES HIS MASK OFF....

> SURPRISE!!!! I'VE BEEN HIDING DEEP WITHIN YOUR HEART

> WAITING FOR YOU TO GET TO KNOW ME

> MY NAME IS 'LOVE'.....SOME LIKE TO CALL ME 'GOD'

> GO ON AND TOUCH ME

> DON'T BE SHY, LOVE WILL SERVE YOU

> YES, I GET SO EXCITED TO PLAY MY PART AS TRUE LOVE!

> DON'T YOU?

>

> FROM DEEP WITHIN

>

> LUSTING LUSTING LUSTING

prophecyend of daysspiritual musicangel musicfrom the angels
