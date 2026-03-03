© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
LUSTING
FROM DEEP WITHIN
>
> CHILDREN OF LOVE WE'RE HERE TO TEACH
> THE MYSTERY OF HOW TO FIND GOD
> YOUR HEART HIS SECRET TREASURE TROVE
> HIDDEN UNDERNEATH YOUR VERY NOSE
> BUT HE WON'T LET YOU EASILY FIND HIM
> MAKES YOU TREASURE HUNT WHILE HE SMILES
> AT HIS CHILD TRYING TO FIND TRUE LOVE
> DISGUISED AS GOD.....THAT'S RIGHT! YOUR LOVE IS GOD!
>
> WHEN YOU LET YOUR HEART BE USED BY GOD
> TO LOVE AND CARE FOR ALL HIS PASSION NEEDS
> THRILLS HIM SO HE COMES FORTH
> TO THRILL ALL INVOLVED BY GIVING HIS SWEETHEART SOUL
> HIS HEART GETS SO EXCITED BY
> GOD'S HEART GETS SO EXCITED BY
> AND I MEAN SO EXCITED BY
> GOD'S HEART GETS SO EXITED BY 'LOVE'....DON'T YOU?
>
> BREAK
>
> WHEN HE FINALLY TAKES HIS MASK OFF....
> SURPRISE!!!! I'VE BEEN HIDING DEEP WITHIN YOUR HEART
> WAITING FOR YOU TO GET TO KNOW ME
> MY NAME IS 'LOVE'.....SOME LIKE TO CALL ME 'GOD'
> GO ON AND TOUCH ME
> DON'T BE SHY, LOVE WILL SERVE YOU
> YES, I GET SO EXCITED TO PLAY MY PART AS TRUE LOVE!
> DON'T YOU?
>
> FROM DEEP WITHIN
>
> LUSTING LUSTING LUSTING