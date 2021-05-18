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ΣΟΚ....!💥 10.570 θάνατοι και 405.259 παρενέργειες μετά από εμβολιασμό κατά COVID-19! - Επίσημα στοιχεία...
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219 views • May 18, 2021
Σε 4 μήνες όσοι θάνατοι σε 21 χρόνια από όλα τα εμβόλια... 💥
"...ΗΣτην έκθεσή της EudraVigilance έως τις 8 Μαΐου 2021 αναφέρονται 10.570 θάνατοι και 405.259 παρενέργειες μετά από την χορήγηση των εξής τεσσάρων πειραματικών «εμβολίων» για την COVID-19:
MODERNA COVID-19 MRNA VACCINE (CX-024414)
COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH
COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)
*COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S). ....."
http://nikosxeiladakis.gr/%cf%83%ce%b5-4-%ce%bc%ce%ae%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%bf%cf%83%ce%bf%ce%b9-%ce%b8%ce%ac%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b9-%cf%83%ce%b5-21-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bf-%ce%bf%ce%bb/?doing_wp_cron=1621332288.2878859043121337890625
"...ΗΣτην έκθεσή της EudraVigilance έως τις 8 Μαΐου 2021 αναφέρονται 10.570 θάνατοι και 405.259 παρενέργειες μετά από την χορήγηση των εξής τεσσάρων πειραματικών «εμβολίων» για την COVID-19:
MODERNA COVID-19 MRNA VACCINE (CX-024414)
COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH
COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)
*COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S). ....."
http://nikosxeiladakis.gr/%cf%83%ce%b5-4-%ce%bc%ce%ae%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%bf%cf%83%ce%bf%ce%b9-%ce%b8%ce%ac%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b9-%cf%83%ce%b5-21-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bf-%ce%bf%ce%bb/?doing_wp_cron=1621332288.2878859043121337890625
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