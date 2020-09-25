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ΣΤΡΑΒΟΠΑΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΥΡΑΝΝΙΑ
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1985 views • September 25, 2020
Όσο οι αντιδράσεις για τα μέτρα αυξάνονται από την πλευρά των πολιτών ενώ η παραπληροφόρηση για τον ιό όλο και ξεσκεπάζεται, μοιραία οι επιβολείς υποπέφτουν σε αφελή λάθη και νέα fake news. Eπίσης, όπως ο εισαγγελέας τις προάλλες για να δικαιολογήσει την ποινικοποίηση των αντιδράσεων εφηύρε το “Δίκαιο της Ανάγκης” έτσι και τα υπόλοιπα “ραδιοφωνάκια” τους άρχισαν να αντιλαμβάνονται την ανάγκη ακόμα και για τη χρήση στρατού με σκοπό την επιβολή των μέτρων και την “προστασία της υγείας μας.”
Ακόμα είναι παρα πολύ σημαντικό ότι μέσα από τα λόγια του υπουργού ψηφιακής διακυβέρνησης (το οποίο είναι ίσως το πιο σημαντικό από τα υπουργεία) είδαμε πώς συνδέονται διάφορα κομβικά κομμάτια πάνω στο χρονοδιάγραμμα του τεχνοκρατικού δικτατορικού ελέγχου που ονειρεύονται.
Για επικοινωνία: [email protected]
Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
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Κανάλι telegram: https://t.me/angelokar
Επίσης θα ενημερώνω για ό,τι βγάζω και στο προφίλ μου στο facebook https://www.facebook.com/angelo.karageorgos
Mε το να μοιραστείς αυτό το βίντεο δεν βοηθάς τόσο εμένα όσο την αλήθεια και την απελευθέρωση μας. O διαμοιρασμός δεν είναι απαραίτητο να γίνει δημόσια. Μπορείς να το μοιραστείς και μέσω μηνυμάτων και email με όσους έχουν καταλάβει ή έχουν δείξει ότι υπάρχει ελπίδα να καταλάβουν.
Λινού: Αν είχαμε κατεβάσει το στρατό στα ΜΜΜ ίσως είχαμε αποτρέψει θανάτους https://igata.gr/2020/09/24/λινού-αν-είχαμε-κατεβάσει-το-στρατό-στ/
Sustainable Development Agenda 21 https://sustainabledevelopment.un.org/outcomedocuments/agenda21
Δικηγόρος: «Είμαστε υποχρεωμένοι να υποταχθούμε στην μάσκα» https://youtu.be/-qNKk_W9ay4
Nίκος Αντωνιάδης για fake news με τις ακτινογραφίες https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=365864827904779&;id=100034437944878
Κοροναϊός: Ακτινογραφία - σοκ δείχνει καρέ καρέ την επιδείνωση 38χρονου ασθενή https://www.tanea.gr/2020/09/23/health/koronaios-aktinografia-sok-deixnei-kare-kare-tin-epideinosi-38xronou-astheni/
Οι ακτινογραφίες πνευμόνων Έλληνα ασθενή με Covid-19 με διαφορά λίγων ωρών σοκάρουν https://archive.vn/LxPZK#selection-375.0-375.83
Ραγδαία επιδείνωση 38χρονου ασθενή με Covid – Πώς άλλαξαν οι ακτινογραφίες του σε λίγες ώρες https://www.megatv.com/megagegonota/article.asp?catid=27374&;subid=2&pubid=38627154
Κορωνοϊός: Οι ακτινογραφίες πνεύμονα που έκαναν το γύρο του Διαδικτύου https://archive.vn/mGcZP#selection-895.1-895.71
Τι ακριβώς συμβαίνει με τις ακτινογραφίες ασθενούς από covid-19
https://www.ellinikahoaxes.gr/2020/09/24/coronavirus-xray-2015-ct-conspiracy/
Οι υφασμάτινες μάσκες
Καθηγητής Πνευμονολογίας Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος: https://www.facebook.com/martinidis/videos/10224233713933896/
ANT1 NEWS https://youtu.be/ii8uLZUAo-Q
Μένω Wictionary https://el.m.wiktionary.org/wiki/μένω
Πιερρακάκης: Του χρόνου θα έχουμε 5G στην Ελλάδα | Αταίριαστοι | 16/09/2020
https://youtu.be/28ySJZl0usY
Βουλή: Με 275 «ναι» πέρασε το νομοσχέδιο για τα δίκτυα 5G https://www.protothema.gr/politics/article/1047219/me-megali-pleiopsifia-perase-to-nomoshedio-gia-ta-diktua-5g/
Κ. Πιερρακάκης: Προτεραιότητά μας να προσθέτουμε διαρκώς στο gov.gr και μια νέα υπηρεσία https://www.amna.gr/home/article/487990/K-Pierrakakis-Proteraiotita-mas-na-prosthetoume-diarkos-sto-govgr-kai-mia-nea-upiresia
Ακόμα είναι παρα πολύ σημαντικό ότι μέσα από τα λόγια του υπουργού ψηφιακής διακυβέρνησης (το οποίο είναι ίσως το πιο σημαντικό από τα υπουργεία) είδαμε πώς συνδέονται διάφορα κομβικά κομμάτια πάνω στο χρονοδιάγραμμα του τεχνοκρατικού δικτατορικού ελέγχου που ονειρεύονται.
Για επικοινωνία: [email protected]
Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Κανάλι telegram: https://t.me/angelokar
Επίσης θα ενημερώνω για ό,τι βγάζω και στο προφίλ μου στο facebook https://www.facebook.com/angelo.karageorgos
Mε το να μοιραστείς αυτό το βίντεο δεν βοηθάς τόσο εμένα όσο την αλήθεια και την απελευθέρωση μας. O διαμοιρασμός δεν είναι απαραίτητο να γίνει δημόσια. Μπορείς να το μοιραστείς και μέσω μηνυμάτων και email με όσους έχουν καταλάβει ή έχουν δείξει ότι υπάρχει ελπίδα να καταλάβουν.
Λινού: Αν είχαμε κατεβάσει το στρατό στα ΜΜΜ ίσως είχαμε αποτρέψει θανάτους https://igata.gr/2020/09/24/λινού-αν-είχαμε-κατεβάσει-το-στρατό-στ/
Sustainable Development Agenda 21 https://sustainabledevelopment.un.org/outcomedocuments/agenda21
Δικηγόρος: «Είμαστε υποχρεωμένοι να υποταχθούμε στην μάσκα» https://youtu.be/-qNKk_W9ay4
Nίκος Αντωνιάδης για fake news με τις ακτινογραφίες https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=365864827904779&;id=100034437944878
Κοροναϊός: Ακτινογραφία - σοκ δείχνει καρέ καρέ την επιδείνωση 38χρονου ασθενή https://www.tanea.gr/2020/09/23/health/koronaios-aktinografia-sok-deixnei-kare-kare-tin-epideinosi-38xronou-astheni/
Οι ακτινογραφίες πνευμόνων Έλληνα ασθενή με Covid-19 με διαφορά λίγων ωρών σοκάρουν https://archive.vn/LxPZK#selection-375.0-375.83
Ραγδαία επιδείνωση 38χρονου ασθενή με Covid – Πώς άλλαξαν οι ακτινογραφίες του σε λίγες ώρες https://www.megatv.com/megagegonota/article.asp?catid=27374&;subid=2&pubid=38627154
Κορωνοϊός: Οι ακτινογραφίες πνεύμονα που έκαναν το γύρο του Διαδικτύου https://archive.vn/mGcZP#selection-895.1-895.71
Τι ακριβώς συμβαίνει με τις ακτινογραφίες ασθενούς από covid-19
https://www.ellinikahoaxes.gr/2020/09/24/coronavirus-xray-2015-ct-conspiracy/
Οι υφασμάτινες μάσκες
Καθηγητής Πνευμονολογίας Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος: https://www.facebook.com/martinidis/videos/10224233713933896/
ANT1 NEWS https://youtu.be/ii8uLZUAo-Q
Μένω Wictionary https://el.m.wiktionary.org/wiki/μένω
Πιερρακάκης: Του χρόνου θα έχουμε 5G στην Ελλάδα | Αταίριαστοι | 16/09/2020
https://youtu.be/28ySJZl0usY
Βουλή: Με 275 «ναι» πέρασε το νομοσχέδιο για τα δίκτυα 5G https://www.protothema.gr/politics/article/1047219/me-megali-pleiopsifia-perase-to-nomoshedio-gia-ta-diktua-5g/
Κ. Πιερρακάκης: Προτεραιότητά μας να προσθέτουμε διαρκώς στο gov.gr και μια νέα υπηρεσία https://www.amna.gr/home/article/487990/K-Pierrakakis-Proteraiotita-mas-na-prosthetoume-diarkos-sto-govgr-kai-mia-nea-upiresia
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