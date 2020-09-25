BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

ΣΤΡΑΒΟΠΑΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΥΡΑΝΝΙΑ
angelokarageorgos
angelokarageorgos
288 followers
Follow
11
Download MP3
Share
Report
1985 views • September 25, 2020
Όσο οι αντιδράσεις για τα μέτρα αυξάνονται από την πλευρά των πολιτών ενώ η παραπληροφόρηση για τον ιό όλο και ξεσκεπάζεται, μοιραία οι επιβολείς υποπέφτουν σε αφελή λάθη και νέα fake news. Eπίσης, όπως ο εισαγγελέας τις προάλλες για να δικαιολογήσει την ποινικοποίηση των αντιδράσεων εφηύρε το “Δίκαιο της Ανάγκης” έτσι και τα υπόλοιπα “ραδιοφωνάκια” τους άρχισαν να αντιλαμβάνονται την ανάγκη ακόμα και για τη χρήση στρατού με σκοπό την επιβολή των μέτρων και την “προστασία της υγείας μας.”

Ακόμα είναι παρα πολύ σημαντικό ότι μέσα από τα λόγια του υπουργού ψηφιακής διακυβέρνησης (το οποίο είναι ίσως το πιο σημαντικό από τα υπουργεία) είδαμε πώς συνδέονται διάφορα κομβικά κομμάτια πάνω στο χρονοδιάγραμμα του τεχνοκρατικού δικτατορικού ελέγχου που ονειρεύονται.

Για επικοινωνία: [email protected]

Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Κανάλι telegram: https://t.me/angelokar

Επίσης θα ενημερώνω για ό,τι βγάζω και στο προφίλ μου στο facebook https://www.facebook.com/angelo.karageorgos

Mε το να μοιραστείς αυτό το βίντεο δεν βοηθάς τόσο εμένα όσο την αλήθεια και την απελευθέρωση μας. O διαμοιρασμός δεν είναι απαραίτητο να γίνει δημόσια. Μπορείς να το μοιραστείς και μέσω μηνυμάτων και email με όσους έχουν καταλάβει ή έχουν δείξει ότι υπάρχει ελπίδα να καταλάβουν.

Λινού: Αν είχαμε κατεβάσει το στρατό στα ΜΜΜ ίσως είχαμε αποτρέψει θανάτους https://igata.gr/2020/09/24/λινού-αν-είχαμε-κατεβάσει-το-στρατό-στ/

Sustainable Development Agenda 21 https://sustainabledevelopment.un.org/outcomedocuments/agenda21

Δικηγόρος: «Είμαστε υποχρεωμένοι να υποταχθούμε στην μάσκα» https://youtu.be/-qNKk_W9ay4

Nίκος Αντωνιάδης για fake news με τις ακτινογραφίες https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=365864827904779&;id=100034437944878

Κοροναϊός: Ακτινογραφία - σοκ δείχνει καρέ καρέ την επιδείνωση 38χρονου ασθενή https://www.tanea.gr/2020/09/23/health/koronaios-aktinografia-sok-deixnei-kare-kare-tin-epideinosi-38xronou-astheni/

Οι ακτινογραφίες πνευμόνων Έλληνα ασθενή με Covid-19 με διαφορά λίγων ωρών σοκάρουν https://archive.vn/LxPZK#selection-375.0-375.83

Ραγδαία επιδείνωση 38χρονου ασθενή με Covid – Πώς άλλαξαν οι ακτινογραφίες του σε λίγες ώρες https://www.megatv.com/megagegonota/article.asp?catid=27374&;subid=2&pubid=38627154

Κορωνοϊός: Οι ακτινογραφίες πνεύμονα που έκαναν το γύρο του Διαδικτύου https://archive.vn/mGcZP#selection-895.1-895.71

Τι ακριβώς συμβαίνει με τις ακτινογραφίες ασθενούς από covid-19
https://www.ellinikahoaxes.gr/2020/09/24/coronavirus-xray-2015-ct-conspiracy/

Οι υφασμάτινες μάσκες
Καθηγητής Πνευμονολογίας Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος: https://www.facebook.com/martinidis/videos/10224233713933896/

ANT1 NEWS https://youtu.be/ii8uLZUAo-Q

Μένω Wictionary https://el.m.wiktionary.org/wiki/μένω

Πιερρακάκης: Του χρόνου θα έχουμε 5G στην Ελλάδα | Αταίριαστοι | 16/09/2020
https://youtu.be/28ySJZl0usY

Βουλή: Με 275 «ναι» πέρασε το νομοσχέδιο για τα δίκτυα 5G https://www.protothema.gr/politics/article/1047219/me-megali-pleiopsifia-perase-to-nomoshedio-gia-ta-diktua-5g/

Κ. Πιερρακάκης: Προτεραιότητά μας να προσθέτουμε διαρκώς στο gov.gr και μια νέα υπηρεσία https://www.amna.gr/home/article/487990/K-Pierrakakis-Proteraiotita-mas-na-prosthetoume-diarkos-sto-govgr-kai-mia-nea-upiresia
Keywords
vaccinesconspiracycoronavirus
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Trump Faces Dec. 11 Deadline for Deposition in $10 Billion BBC Defamation Lawsuit

Trump Faces Dec. 11 Deadline for Deposition in $10 Billion BBC Defamation Lawsuit

Douglas Harrington
Pentagon Labels Confucius Institutes as National Security Threat, Citing Hidden Propaganda Networks

Pentagon Labels Confucius Institutes as National Security Threat, Citing Hidden Propaganda Networks

Garrison Vance
Nearly 100 Ballots Recovered From Seattle Park Dumpster; Replacements Issued

Nearly 100 Ballots Recovered From Seattle Park Dumpster; Replacements Issued

Edison Reed
Majority in Six Swing States Back Blocking Bomb Shipments to Israel, Poll Finds

Majority in Six Swing States Back Blocking Bomb Shipments to Israel, Poll Finds

Douglas Harrington
Elon Musk Spends Millions on Midterm Elections, Filings Show

Elon Musk Spends Millions on Midterm Elections, Filings Show

Douglas Harrington
Another Kinetic Attack on Iran Will Unleash Global Depression, Famine and Collapse

Another Kinetic Attack on Iran Will Unleash Global Depression, Famine and Collapse

Mike Adams
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy