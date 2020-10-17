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ПРАВДА О РАКЕ. Глобальный поиск методов лечения. Серия 5 (Новый сезон)
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433 views • October 17, 2020
Проект МедАльтернатива.инфо представляет вам русский перевод пятой серии фильма «Правда о раке. Глобальный поиск методов лечения». Благодарим всех неравнодушных зрителей, оказавших материальную поддержку перевода фильма!
Полное описание см. на нашем сайте по ссылке: https://medalternativa.info/
В сегодняшней серии будут рассмотрены “белые пятна" в онкологии – некоторые неочевидные факторы, которые традиционная онкология даже не пытается рассматривать, но которые могут влиять на раковый диагноз или на процесс излечения от рака. Например, такие как, стоматологические токсины, токсичные компоненты вакцин, негативные эмоции и другие.
Вы узнаете, что существует непосредственная связь между корневыми каналами зубов и раком. Если вы подвергались какой-либо стоматологической процедуре, то она вероятно была токсичной. Это относится к любой пломбировке корневого канала зуба, которая когда-либо имела место.
Известно, что ртуть обладает доказанной токсичностью, тем не менее, амальгамные пломбы, в составе которых есть ртуть, до сих пор применяются в некоторых странах. Еще один токсичный элемент, связанный со стоматологией, а точнее, навязанный под видом средства профилактики кариеса – это фтор. В 2011 году в журнале "Тайм" появилась статья, в которой фтор или фторид назвали одним из десяти самых токсичных бытовых химикатов. Он вызывает множество нарушений в организме, и в конечном итоге способствует развитию рака. Но несмотря на это фтор добавляется в зубные пасты, питьевую воду и другие продукты.
Другое большое “белое пятно” в феномене рака – это позвоночник. Проблемы с ним имеют самое непосредственное отношение к раку.
Знаете ли вы, что ваш разум играет большую роль в развитии рака и борьбе с ним? Ваши эмоции оказывают сильное влияние как на сам диагноз, так и на процесс исцеления от рака. Об этом вы тоже узнаете из данной серии.
Еще одна тема, которая будет рассмотрена в этой серии – вакцины.
Не секрет, что в состав вакцин входят множество, мягко говоря, сомнительных компонентов. Вакцины содержат различные химические вещества, многие из которых являются нейротоксинами и канцерогенами. Вы узнаете от экспертов, каким образом эти токсичные вещества и патогены могут способствовать раку.
Также в данной серии рассматривается такой важный и весьма актуальный вопрос, как свобода выбора медицинского вмешательства, которая включает свободу выбирать то, чему мы позволяем попасть внутрь своего тела.
Вакцинация по определению является медицинским вмешательством и согласно законам многих стран, включая Россию, является делом добровольного выбора каждого гражданина. Эти законы основаны на принципах Нюрнбергского кодекса – международного документа, регулирующего принципы проведения медицинских опытов над людьми. Кодекс был разработан и принят после Нюрнбергского процесса над врачами фашистской Германии после окончания Второй мировой войны, чтобы прекратить медицинские эксперименты над людьми, подобные тем, что практиковались в концлагерях фашистской Германии. С тех пор данный кодекс является основой для многих национальных и международных законов, включая Конституцию России. И основной принцип этого кодекса – любое медицинское вмешательство должно происходить только после добровольного и информированного согласия пациента.
Обо всём этом, а также о много другом вы узнаете из данной серии фильма “Правда о раке. Глобальный поиск методов лечения”.
Крайне важно знать об этих "белых пятнах" в онкологии, которые в потенциале могут вызывать рак. Чтобы получить возможность решить проблему, до того как она станет опасной для жизни. Это удивительно, что корректируя первопричины, скрытые за этими белыми пятнами, вне зависимости от того, где конкретно они находятся: в позвоночнике, ротовой полости или другом органе, мы можем позволить организму устранить рак.
Поделитесь этой жизненно важной информацией со своими друзьями и близкими –, это может спасти их от диагноза "рак"!
Если вам понравилось это видео, вы можете поддержать работу нашего проекта и конкретно – работу по переводу остальных четырех серий фильма “Правда о раке. Глобальный поиск методов лечения”. Подробности по ссылке: https://medalternativa.info/donate/
Перевод фильма осуществлен проектом МедАльтернатива.инфо при поддержке неравнодушных зрителей. Благодарим всех, кто нам помогает! Благодаря вам мы делаем больше!
Предыдущие серии фильма “Правда о раке. Глобальный поиск методов лечения” смотрите на нашем сайте или на нашем ютуб-канале: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
Также смотрите другой многосерийный фильм Тая Боллинджера, который мы переводим – “Правда о вакцинах”: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-vaktsin/
Полное описание см. на нашем сайте по ссылке: https://medalternativa.info/
В сегодняшней серии будут рассмотрены “белые пятна" в онкологии – некоторые неочевидные факторы, которые традиционная онкология даже не пытается рассматривать, но которые могут влиять на раковый диагноз или на процесс излечения от рака. Например, такие как, стоматологические токсины, токсичные компоненты вакцин, негативные эмоции и другие.
Вы узнаете, что существует непосредственная связь между корневыми каналами зубов и раком. Если вы подвергались какой-либо стоматологической процедуре, то она вероятно была токсичной. Это относится к любой пломбировке корневого канала зуба, которая когда-либо имела место.
Известно, что ртуть обладает доказанной токсичностью, тем не менее, амальгамные пломбы, в составе которых есть ртуть, до сих пор применяются в некоторых странах. Еще один токсичный элемент, связанный со стоматологией, а точнее, навязанный под видом средства профилактики кариеса – это фтор. В 2011 году в журнале "Тайм" появилась статья, в которой фтор или фторид назвали одним из десяти самых токсичных бытовых химикатов. Он вызывает множество нарушений в организме, и в конечном итоге способствует развитию рака. Но несмотря на это фтор добавляется в зубные пасты, питьевую воду и другие продукты.
Другое большое “белое пятно” в феномене рака – это позвоночник. Проблемы с ним имеют самое непосредственное отношение к раку.
Знаете ли вы, что ваш разум играет большую роль в развитии рака и борьбе с ним? Ваши эмоции оказывают сильное влияние как на сам диагноз, так и на процесс исцеления от рака. Об этом вы тоже узнаете из данной серии.
Еще одна тема, которая будет рассмотрена в этой серии – вакцины.
Не секрет, что в состав вакцин входят множество, мягко говоря, сомнительных компонентов. Вакцины содержат различные химические вещества, многие из которых являются нейротоксинами и канцерогенами. Вы узнаете от экспертов, каким образом эти токсичные вещества и патогены могут способствовать раку.
Также в данной серии рассматривается такой важный и весьма актуальный вопрос, как свобода выбора медицинского вмешательства, которая включает свободу выбирать то, чему мы позволяем попасть внутрь своего тела.
Вакцинация по определению является медицинским вмешательством и согласно законам многих стран, включая Россию, является делом добровольного выбора каждого гражданина. Эти законы основаны на принципах Нюрнбергского кодекса – международного документа, регулирующего принципы проведения медицинских опытов над людьми. Кодекс был разработан и принят после Нюрнбергского процесса над врачами фашистской Германии после окончания Второй мировой войны, чтобы прекратить медицинские эксперименты над людьми, подобные тем, что практиковались в концлагерях фашистской Германии. С тех пор данный кодекс является основой для многих национальных и международных законов, включая Конституцию России. И основной принцип этого кодекса – любое медицинское вмешательство должно происходить только после добровольного и информированного согласия пациента.
Обо всём этом, а также о много другом вы узнаете из данной серии фильма “Правда о раке. Глобальный поиск методов лечения”.
Крайне важно знать об этих "белых пятнах" в онкологии, которые в потенциале могут вызывать рак. Чтобы получить возможность решить проблему, до того как она станет опасной для жизни. Это удивительно, что корректируя первопричины, скрытые за этими белыми пятнами, вне зависимости от того, где конкретно они находятся: в позвоночнике, ротовой полости или другом органе, мы можем позволить организму устранить рак.
Поделитесь этой жизненно важной информацией со своими друзьями и близкими –, это может спасти их от диагноза "рак"!
Если вам понравилось это видео, вы можете поддержать работу нашего проекта и конкретно – работу по переводу остальных четырех серий фильма “Правда о раке. Глобальный поиск методов лечения”. Подробности по ссылке: https://medalternativa.info/donate/
Перевод фильма осуществлен проектом МедАльтернатива.инфо при поддержке неравнодушных зрителей. Благодарим всех, кто нам помогает! Благодаря вам мы делаем больше!
Предыдущие серии фильма “Правда о раке. Глобальный поиск методов лечения” смотрите на нашем сайте или на нашем ютуб-канале: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
Также смотрите другой многосерийный фильм Тая Боллинджера, который мы переводим – “Правда о вакцинах”: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-vaktsin/
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