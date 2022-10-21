✋👉Fluvid-19 - VOSTFR (2022)👈👆

20 octobre 2022 : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2/fluvid19-llp:9

Salim Laïbi - Le Libre Penseur : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2





Pendant la plandémie de coronavirus, la seule courbe qu'ils ont réellement réussi à aplatir est celle de la grippe !





Si votre entourage n'est toujours pas réveillé, "FLUVID-19" est le moyen le plus simple de les aider à comprendre que COVID-19 est une escroquerie planétaire dont la population mondiale est la cible. Il est temps d'en finir une fois pour toutes avec cette arnaque !





C'est la tâche à laquelle s'est attelé Sean Hibbeler avec la participation de Eddie Bravo, Jim Breuer, Sam Tripoli, Jay Dyer, Jimmy Dore, Joel Bauman et d'autres... Le résultat est sans aucun doute un des documentaires les plus puissants et choquants qui puisse exister ! À partager en masse !





Egalement :

Kary Mullis : "Le test PCR ne permet pas de savoir si vous êtes malade"

https://www.brighteon.com/d5e2f97e-bd8c-4104-8536-e5bce1fcea4a





Et en anglais :

Kary Mullis -- The Full Interview

https://www.brighteon.com/bcaebd6c-8646-43b8-81c7-28ebbba363ea





Rappel : le virus de la chauve souris et la peur irraisonnée :

La chauve souris enragée de Jean-Marie Bigard... un parallèle saisissant avec la “crise“ covid !

https://www.brighteon.com/4168dd9c-c533-4fbd-a4bc-23ee13753c1f