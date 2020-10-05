Pr Toussaint vs Secte du Covidisme

Le Pr Toussaint vient d’exploser Martin Blachier en direct sur Cnews, ce dernier quitte le plateauExplosion en vol en direct de M.Blachier ! Piqué au vif par le Pr Toussaint sur ses incohérences, celui qui avait modélisé 85000 décès du Covid révèle un visage très surprenant! il quitte le plateau après la pause publicités.