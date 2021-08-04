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REFLEXIÓN SOBRE LA PANDEMIE (PLANDEMIA)
Bogotá Antiplandemia
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41 views • August 04, 2021
¿Por qué no usaste un tapabocas en el 2018, año en el que 1,5 millones de personas murieron de tuberculosis en el mundo? ¿Dónde estuvo tu compasión por esa gente? ¿Por qué ese año no cerraron los hospitales y crearon una pandemia? ¿Por qué ese año aún permitían que los familiares estuviesen junto a sus seres queridos que morían en sus camas?


¿Por qué?... porque tú miras la televisión engañosa y en este momento estás siendo manipulado por los medios. Es difícil de entender por qué sigues ahí sentado diciendo que estamos en una pandemia cuando los hospitales han sido descubiertos falsificando los certificados de muerte de las peronas y cientos de doctores están saliendo a mostrar las cartas de los gobiernos que les ordenan mentir en estas cosas? ¿Cómo puedes seguir creyendo que los contagios están creciendo, cuando el 81% de los resultados son falsos positivos?


Lo único que digo es que nos han arrebatado a nuestro hermoso país. Nosotros ya no somos una república... de hecho no lo somos desde hace varias décadas. La gente que nos gobierna es despiadada, igual que una mafia o una pandilla. La única forma en que podemos recuperar el control de nuestra patria y nuestras vidas es parándonos firmes en unidad para defendernos de esta plandemia, que es el mayor asalto que le han hecho a nuestras libertades civiles en la historia.
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