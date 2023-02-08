Die neuen Herren in Deutschland

Migranten treten Mädchen ins Gesicht und bespucken sie



In diesem Land wachsen eure Kinder auf: Eure Söhne werden von Migranten verprügelt und ausgeraubt, eure Töchter werden von den selben geschlagen, bespuckt und sexuell belästigt.



Sie hassen eure Kinder. Ist das die Zukunft die du dir wünscht?

