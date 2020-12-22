6. Juli 1940 BERLIN

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Unser Führer Adolf Hitler kehrte heute nach achtwöchigem Einsatz an der Spitze unserer Deutschen Armeen, die die Kriegserklärer Niederlande, Luxemburg, Belgien und Frankreich glorreich besiegten, und sich nun auf den Blitzkrieg gegen den Kriegserklärer England vorbereiten, zu dem Beschützer des Deutschen Volkes in Berlin zurück .