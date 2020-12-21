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21.12.2020. Новости. Coca-Cola заболела, и иудеи пляшут под вой сирен (Выпуск № 181 часть II (1)).
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10482 views • December 21, 2020
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:36 В ВС РФ проходит вакцинация от COVID 19. https://www.youtube.com/watch?v=zO03cvDLtzU&;feature=youtu.be.
10:30 Эксперты назвали сложности при транспортировке вакцин от COVID в России. https://www.rbc.ru/society/07/12/2020/5fbe722e9a794737e260e671?utm_campaign=main&;utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru.
12:10 ПРИДУМАННАЯ ПАНДЕМИЯ И ЛЖИВЫЕ ТЕСТЫ (ЭТО ВИДЕО ПРОВИСЕЛО НА ЮТУБЕ 3 ЧАСА). https://www.brighteon.com/0d16c001-796e-46a6-af79-687dc999dea3.
23:48 Coca Cola заболела. https://www.youtube.com/watch?v=g3gRpU2DrTM&;feature=youtu.be.
28:33 Зомби апокалипсис кино. https://www.youtube.com/watch?v=9WraeVLJaBs.
30:29 Наше "будущее"‼ https://www.youtube.com/watch?v=zVHLH8_ZQdE&;feature=youtu.be.
33:52 Письмо слушателя. Карантин продлен до 1 января 2022 года.
35:17 «Это неизбежно»: почему умирают испытатели вакцин от ковида. https://news.mail.ru/society/44493129.
36:50 КОГДА ЧЕЛОВЕКУ БУДУТ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ, ЕМУ БУДЕТ СТАВИТЬСЯ И ПЕЧАТЬ (ПРЕПОДОБНЫЙ ПАИСИЙ СВЯТОГОРЕЦ). https://www.youtube.com/watch?v=teaxP3Te4CA&;feature=youtu.be.
40:35 Bloomberg: Швеция намерена отказаться от наличных. https://news.mail.ru/economics/44526961/.
48:00 НАШ ВРАГ ПОДРАЖАЕТ НАЦИСТАМ... Поэтапная схема, как из личностей сделать биомассу. 3rm.info/main/83051-nash-vrag-podrazhaet-nacistam-pojetapnaja-shema-kak-iz-lichnostej-sdelat-biomassu.html.
01:00:55 "Добро пожаловать в концлагерь. Москва". https://youtu.be/tIqaM_yUTuE.
01:02:52 Письмо слушателя. ПРИКАЗ О ВАКЦИНАЦИИ.
01:05:26 «Тёмная зима»: Сбербанк готовит кибератаку?
http://rusorel.info/tyomnaya-zima-sberbank-gotovit-kiberataku/.
01:09:39 Письмо слушателя. СИМВОЛИКА.
Сегодня мы поговорим о уже начавшейся вакцинации, так же обсудим природу тестов ПРЦ, и их правдивость. Увидим, что сценарий, применяемый на данный момент - модифицирован, от того который применялся нацистами 80 лет назад. Поговорим, о возможном голоде, маннинге, слежке и контроле за населением. В который раз убедимся, что при помощи искусства, кинематографа людей готовили к нынешней ситуации с пандемией и вакцинацией не один десяток лет.
Смотрите видео на https://www.brighteon.com/channels/vera77
Так же подписывайтесь на воссозданный Youtube канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
и резервный Youtube канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:36 В ВС РФ проходит вакцинация от COVID 19. https://www.youtube.com/watch?v=zO03cvDLtzU&;feature=youtu.be.
10:30 Эксперты назвали сложности при транспортировке вакцин от COVID в России. https://www.rbc.ru/society/07/12/2020/5fbe722e9a794737e260e671?utm_campaign=main&;utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru.
12:10 ПРИДУМАННАЯ ПАНДЕМИЯ И ЛЖИВЫЕ ТЕСТЫ (ЭТО ВИДЕО ПРОВИСЕЛО НА ЮТУБЕ 3 ЧАСА). https://www.brighteon.com/0d16c001-796e-46a6-af79-687dc999dea3.
23:48 Coca Cola заболела. https://www.youtube.com/watch?v=g3gRpU2DrTM&;feature=youtu.be.
28:33 Зомби апокалипсис кино. https://www.youtube.com/watch?v=9WraeVLJaBs.
30:29 Наше "будущее"‼ https://www.youtube.com/watch?v=zVHLH8_ZQdE&;feature=youtu.be.
33:52 Письмо слушателя. Карантин продлен до 1 января 2022 года.
35:17 «Это неизбежно»: почему умирают испытатели вакцин от ковида. https://news.mail.ru/society/44493129.
36:50 КОГДА ЧЕЛОВЕКУ БУДУТ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ, ЕМУ БУДЕТ СТАВИТЬСЯ И ПЕЧАТЬ (ПРЕПОДОБНЫЙ ПАИСИЙ СВЯТОГОРЕЦ). https://www.youtube.com/watch?v=teaxP3Te4CA&;feature=youtu.be.
40:35 Bloomberg: Швеция намерена отказаться от наличных. https://news.mail.ru/economics/44526961/.
48:00 НАШ ВРАГ ПОДРАЖАЕТ НАЦИСТАМ... Поэтапная схема, как из личностей сделать биомассу. 3rm.info/main/83051-nash-vrag-podrazhaet-nacistam-pojetapnaja-shema-kak-iz-lichnostej-sdelat-biomassu.html.
01:00:55 "Добро пожаловать в концлагерь. Москва". https://youtu.be/tIqaM_yUTuE.
01:02:52 Письмо слушателя. ПРИКАЗ О ВАКЦИНАЦИИ.
01:05:26 «Тёмная зима»: Сбербанк готовит кибератаку?
http://rusorel.info/tyomnaya-zima-sberbank-gotovit-kiberataku/.
01:09:39 Письмо слушателя. СИМВОЛИКА.
Сегодня мы поговорим о уже начавшейся вакцинации, так же обсудим природу тестов ПРЦ, и их правдивость. Увидим, что сценарий, применяемый на данный момент - модифицирован, от того который применялся нацистами 80 лет назад. Поговорим, о возможном голоде, маннинге, слежке и контроле за населением. В который раз убедимся, что при помощи искусства, кинематографа людей готовили к нынешней ситуации с пандемией и вакцинацией не один десяток лет.
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