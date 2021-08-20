II. COVID KONFERENCIA DR.GŐDÉNY 2021.08.18.

2020 elejére a koronavírus elsöpörte az addig uralkodó két másik világtémát, a migráció és a klíma ügyét. Lassan nyilvánvalóvá válik, hogy a koronavírus őrület is egy okkal létrehozott folyamat, amelyhez kapcsolódó intézkedéseket megtapasztalva egyértelműen felismerhető, hogy mögötte elsősorban az a törekvés húzódik meg, hogy az ellenőrzöttség és az engedelmesség minél hatékonyabb globális rendszere tudjon létrejönni. Ezt pedig egy komplex manipulációs gépezet működteti, amely mögött a pénzhatalmi rendszer legfontosabb kiszolgálója, a globális véleményhatalomként működő média áll, és uralja az információs csatornákat. A független, szabad és objektív sajtó – legyen az elektronikus vagy nyomtatott – már a kezdetektől fogva utópia.

Mindezek következtében egy széteső, a totális káosz felé haladó világban élünk, ahol bármilyen bizonytalan és kockázatos is, de új irányt kell választanunk ahhoz, ha végre valóban egy normális - biztonságos és emberséges - világot szeretnénk.