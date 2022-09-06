GRAPHIC CONTENT: YOUNG HEARTS FAILING 💔 [EP. 01-21 / COMPILATION] COV-ID CLOT SHOT INJECTS / MYOCARDITIS (CHECKUR6) (mirrored)

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YOUNG HEARTS FAILING 💔 [EP. 1-21 / Compilation]
COV-ID CLOT SHOT INJECTS / MYOCARDITIS ++
(checkur6) https://www.bitchute.com/video/yLXl3QXB5S2K/ [SHARE]
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The denial is strong. People are waking up slowly, but reality is too painful for many to face.
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(c) https://www.bitchute.com/channel/tangentopolis/
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(Source) checkur6 https://www.bitchute.com/channel/checkur6/
(Compilation) AllTheWorldsAStage https://www.bitchute.com/channel/alltheworldsastage/
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YOUNG HEARTS FAILING 💔 [PARTS 01-10] Compilation
VACCINE MURDERED by Career POLITICIANS / MEDIA Complicit !!!
https://www.bitchute.com/video/PqkLBotuCxxV/
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YOUNG HEARTS FAILING 💔 [PT 11] AS INJURIES INCREASE... SO DOES THE COVER UP
https://www.bitchute.com/video/NBaxzEXZthCa/
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YOUNG HEARTS FAILING 💔 [PT. 12] ON THE WORLD STAGE. MSM IN DAMAGE CONTROL
https://www.bitchute.com/video/Up1VqtRjyX4i/
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YOUNG HEARTS FAILING 💔 [PT. 13] COV INJECT INJURIES & DEATHS - IT'S CARNAGE !
https://www.bitchute.com/video/FWZAmRDYg6gL/
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YOUNG HEARTS FAILING 💔 [PT. 14] JAB DEATHS CONTINUE - DISTRACTIONS
“LOOK AT THE WAR! "FORGET THE POISON!” https://www.bitchute.com/video/rm38fS0O0tZr/
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YOUNG HEARTS FAILING 💔 [PT. 15] JABSCENE DEATHS CONTINUE - CARDIAC BLOWS
AND ON IT GOES..! https://www.bitchute.com/video/1JK5Cz1gVoYg/
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YOUNG HEARTS FAILING 💔 [PT 16] MSM REPORT 769 ATHLETES COLLAPSE OVER PAST YEAR
(It's Just A Coincidence..!) https://www.bitchute.com/video/ok506CG7aF9s/
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YOUNG HEARTS FAILING 💔 [PART 17] AS THE KILL/CULL CONTINUES
https://www.bitchute.com/video/
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YOUNG HEARTS FAILING 💔 [PT. 18] (SADS): 'SUDDEN ADULT DEATH SYNDROME'
https://www.bitchute.com/video/Z0SQBX5cUGYD/
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YOUNG HEARTS 💔 [PT 19] THE CULL CONTINUES
https://www.bitchute.com/video/gYN1h4vLZRM8/
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YOUNG HEARTS 💔 [PT 20] THE SILENT CARNAGE CONTINUES
https://www.bitchute.com/video/Yx74IgpqR3hB/
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YOUNG HEARTS 💔 [PT 21] The YOUNG, FIT & HEALTHY... CONTINUE TO FALL
(checkur6) https://www.bitchute.com/video/3QKGh92gm6oW/
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ATHLETES’ HEARTS FAILING 💔 [MAR 2021 to JAN 2022] Documented TIMELINE by Month
https://www.bitchute.com/video/wrxZH9fCzzjU/
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A YEAR OF ATHLETES COLLAPSING 💔
(769 SPORTS RELATED INCIDENCES) TO MARCH 2022
https://www.bitchute.com/video/GTJNim6zV8SN/
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'COV-ID INJECTS' 'EXCESS DEATHS' Rising 5 Months after 'WINTER BOOSTERS'
(expose-news / tangentopolis) https://www.bitchute.com/video/vpSuauOFN8Lc/
Confidential PFIZER Docs REVEAL Covid-19 'VACCINATION'
is going to 'LEAD TO DEPOPULATION' (Expose-News / sixthsense)
https://www.bitchute.com/video/M0yn7dYRnUBu/
CHILDREN'S Risk of DEATH Up Between 8100% & 30,200% After Covid-19 VaX
(UK-GOV-ONS Data Confirms) https://www.bitchute.com/video/HQJBXRJRm50I/
SHOCKING – At least 77K DEAD & 7.3M INJURED due to COV-ID INJECT
UK, USA, EU; AU (OFFICIAL Figures @ Only 1-10% Report Rate)
(expose-news / tangentopolis) https://www.bitchute.com/video/bTaW9QLR34wO/
On the PFIZER 'Vaccine' DOC DUMP Review (The MIND MELTING)
https://www.bitchute.com/video/Jvji4CE5c8Fm/
COV-ID 'VACCINE' and the PFIZER SECRET REPORT [It's a Bombshell Release]
(Prof. M. Chossudovsky) https://www.bitchute.com/video/GHYpwbSxfyUT/
Doctors ‘BAFFLED’ by Sudden Uptick in “SUDDEN ADULT DEATH SYNDROME”
(Expose-News / tangentopolis) https://www.bitchute.com/video/m9ZrckFj79KO/
MONKEYPOX ! A(nother) COVERUP for COV-ID INJECTION (ADVERSE EFFECTS) INJURY
(Expose-News / tangentopolis) https://www.bitchute.com/video/eJY4L8v713vz/
METALLIC CONTAMINATION(S) found in COVID-19 ”vaccines” (Preliminary Report)
https://www.bitchute.com/video/LBOn4AQiV8Qc/
PFIZER ADVERSE PHARMAKEIA https://www.bitchute.com/video/zFvhyM7C0M29/