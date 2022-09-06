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GRAPHIC CONTENT: YOUNG HEARTS FAILING 💔 [EP. 01-21 / COMPILATION] COV-ID CLOT SHOT INJECTS / MYOCARDITIS (CHECKUR6) (mirrored)
Contrarian
Contrarian
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476 views • September 06, 2022

Mirrored from Bitchute channel world orders review at:-

YOUNG HEARTS FAILING 💔 [EP. 1-21 / Compilation]

COV-ID CLOT SHOT INJECTS / MYOCARDITIS ++

(checkur6) https://www.bitchute.com/video/yLXl3QXB5S2K/ [SHARE]

-------------------------

The denial is strong. People are waking up slowly, but reality is too painful for many to face.

================

(c) https://www.bitchute.com/channel/tangentopolis/

================

(Source) checkur6 https://www.bitchute.com/channel/checkur6/

(Compilation) AllTheWorldsAStage https://www.bitchute.com/channel/alltheworldsastage/

================

YOUNG HEARTS FAILING 💔 [PARTS 01-10] Compilation

VACCINE MURDERED by Career POLITICIANS / MEDIA Complicit !!!

https://www.bitchute.com/video/PqkLBotuCxxV/

-------------------------

YOUNG HEARTS FAILING 💔 [PT 11] AS INJURIES INCREASE... SO DOES THE COVER UP

https://www.bitchute.com/video/NBaxzEXZthCa/

-------------------------

YOUNG HEARTS FAILING 💔 [PT. 12] ON THE WORLD STAGE. MSM IN DAMAGE CONTROL

https://www.bitchute.com/video/Up1VqtRjyX4i/

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YOUNG HEARTS FAILING 💔 [PT. 13] COV INJECT INJURIES & DEATHS - IT'S CARNAGE !

https://www.bitchute.com/video/FWZAmRDYg6gL/

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YOUNG HEARTS FAILING 💔 [PT. 14] JAB DEATHS CONTINUE - DISTRACTIONS

“LOOK AT THE WAR! "FORGET THE POISON!” https://www.bitchute.com/video/rm38fS0O0tZr/

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YOUNG HEARTS FAILING 💔 [PT. 15] JABSCENE DEATHS CONTINUE - CARDIAC BLOWS

AND ON IT GOES..! https://www.bitchute.com/video/1JK5Cz1gVoYg/

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YOUNG HEARTS FAILING 💔 [PT 16] MSM REPORT 769 ATHLETES COLLAPSE OVER PAST YEAR

(It's Just A Coincidence..!) https://www.bitchute.com/video/ok506CG7aF9s/

-------------------------

YOUNG HEARTS FAILING 💔 [PART 17] AS THE KILL/CULL CONTINUES

https://www.bitchute.com/video/

-------------------------

YOUNG HEARTS FAILING 💔 [PT. 18] (SADS): 'SUDDEN ADULT DEATH SYNDROME'

https://www.bitchute.com/video/Z0SQBX5cUGYD/

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YOUNG HEARTS 💔 [PT 19] THE CULL CONTINUES

https://www.bitchute.com/video/gYN1h4vLZRM8/

-------------------------

YOUNG HEARTS 💔 [PT 20] THE SILENT CARNAGE CONTINUES

https://www.bitchute.com/video/Yx74IgpqR3hB/

-------------------------

YOUNG HEARTS 💔 [PT 21] The YOUNG, FIT & HEALTHY... CONTINUE TO FALL

(checkur6) https://www.bitchute.com/video/3QKGh92gm6oW/

-------------------------

ATHLETES’ HEARTS FAILING 💔 [MAR 2021 to JAN 2022] Documented TIMELINE by Month

https://www.bitchute.com/video/wrxZH9fCzzjU/

-------------------------

A YEAR OF ATHLETES COLLAPSING 💔

(769 SPORTS RELATED INCIDENCES) TO MARCH 2022

https://www.bitchute.com/video/GTJNim6zV8SN/

================

'COV-ID INJECTS' 'EXCESS DEATHS' Rising 5 Months after 'WINTER BOOSTERS'

(expose-news / tangentopolis) https://www.bitchute.com/video/vpSuauOFN8Lc/


Confidential PFIZER Docs REVEAL Covid-19 'VACCINATION'

is going to 'LEAD TO DEPOPULATION' (Expose-News / sixthsense)

https://www.bitchute.com/video/M0yn7dYRnUBu/


CHILDREN'S Risk of DEATH Up Between 8100% & 30,200% After Covid-19 VaX

(UK-GOV-ONS Data Confirms) https://www.bitchute.com/video/HQJBXRJRm50I/


SHOCKING – At least 77K DEAD & 7.3M INJURED due to COV-ID INJECT

UK, USA, EU; AU (OFFICIAL Figures @ Only 1-10% Report Rate)

(expose-news / tangentopolis) https://www.bitchute.com/video/bTaW9QLR34wO/


On the PFIZER 'Vaccine' DOC DUMP Review (The MIND MELTING)

https://www.bitchute.com/video/Jvji4CE5c8Fm/


COV-ID 'VACCINE' and the PFIZER SECRET REPORT [It's a Bombshell Release]

(Prof. M. Chossudovsky) https://www.bitchute.com/video/GHYpwbSxfyUT/


Doctors ‘BAFFLED’ by Sudden Uptick in “SUDDEN ADULT DEATH SYNDROME”

(Expose-News / tangentopolis) https://www.bitchute.com/video/m9ZrckFj79KO/


MONKEYPOX ! A(nother) COVERUP for COV-ID INJECTION (ADVERSE EFFECTS) INJURY

(Expose-News / tangentopolis) https://www.bitchute.com/video/eJY4L8v713vz/


METALLIC CONTAMINATION(S) found in COVID-19 ”vaccines” (Preliminary Report)

https://www.bitchute.com/video/LBOn4AQiV8Qc/


PFIZER ADVERSE PHARMAKEIA https://www.bitchute.com/video/zFvhyM7C0M29/




Keywords
vaccineheart attackathletesbill gatesmhranhsyoungadverse reactionpfizercoronavirusindemnitymrnamyocarditis
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