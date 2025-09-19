Апостолы Андрей и Иаков 🏛 Столпы Церкви. Протокол собрания школы Лиланда Джонса от 7 сентября 2025 г.

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Фрагменты:
“Мы продолжаем изучать тему “Станы и Судный Наперсник Первосвященника”, и на этой неделе мы говорили о 4 Столбах Экклессии. Павел, говоря о Петре, Иакове и Иоанне, называет их столпами в послании к Галатам 2:9.
Гал 2:9 и, узнав о благодати, данной мне (Павлу), Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами (g4769 stylos)… [В переводе Короля Иакова Gal 2:9 KJV “who seemed to be pillars” = “которые представляются/считаются столбами” https://biblehub.com/kjvs/galatians/2.htm]
Слово “столпы (столбы)” — по-гречески g4769, stylos стУлос, означает столб, колонна (https://bible.by/strong-greek/4769/). В переводе Апостольской Библии Полиглот (ABP) это слово переведено как “колонны силы”.
Гал 2:9 ABP и зная о благодати данной мне (Павлу), Иаков, Кифа и Иоанн, почитаемые колоннами силы (g4769 stylos).) (Gal 2:9 ABP and knowing the favor being given to me (Paul), James, Cephas and John, the ones assuming to be columns of strength (g4769 stylos). https://biblehub.com/interlinear/apostolic/galatians/2.htm)
Это слово употреблено в Новом Завете только 4 раза, и это слово также употреблено при описании столба облачного и столба огненного в Исходе.
Исх 13:21 ABP Но Яхве вёл их днём столбом (g4769 stylos) облака, чтобы показывать им путь; а ночью столбом (g4769 stylos) огня. (Ex 13:21 ABP But YHWH led them, by day by a column (g4769 stylos) of cloud, to show to them the way; but in the night by a column (g4769 stylos) of fire. https://biblehub.com/interlinear/apostolic/exodus/13.htm)
В 26-й главе Исхода мы читаем о Завесе, отделяющей Святилище от Святого Святых, которая висела на четырёх столбах из дерева акации (ситтим).
Исх 26:32 и повесь её (завесу) на четырёх столбах (g4769 stylos в греч. тексте) из ситтим, обложенных золотом, с золотыми крючками, на четырёх подножиях серебряных;
Мы видим похожее описание Восточных Ворот в 27-й главе Исхода.
Исх 27:16 А для ворот двора завеса в двадцать локтей из голубой и пурпуровой и червлёной шерсти и из кручёного виссона узорчатой работы; столбов (g4769 stylos в греч. тексте) для неё четыре, и подножий к ним четыре.
Первыми учениками Христа были Андрей, Пётр, Иаков Завеедев и Иоанн; две пары братьев. Они почитались 4 столпами (столбами) Экклессии. Но затем мы видим, как в этом порядке 4 столбов происходит замещение, когда на смену Андрея приходит Павел и когда после мученической смерти Иакова Заведеева руководящую роль на себя берёт Иаков, сводный брат Христа (“брат Господень”). Все четверо написали послания. 4 Столба имеют важное значение, так как мы продолжаем изучать Порядок Стана Святых и то, как они предстают в Новом Иерусалиме. Новый Иерусалим — это Невеста, строение, у которого есть стена и 12 оснований. 12 оснований — это 12 Апостолов, а Краеугольный Камень — Христос (Еф 2:20). 12 Апостолам в 19-й главе Евангелия от Матфея было дано обещание, что они будут судить 12 Колен Израиля. Интересно было бы узнать об их порядке и о том, какой Апостол какое Колено будет судить?”
Мф 4:18 Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, 19 и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков. 20 И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним. 21 Оттуда, идя далее, увидел Он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. 22 И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за Ним.
Мф 19:28 Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, — в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых.
Еф 2:20 быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, 21 на котором всё здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе,
