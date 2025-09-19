BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Апостолы Андрей и Иаков 🏛 Столпы Церкви. Протокол собрания школы Лиланда Джонса от 7 сентября 2025 г.
Neba Luch
Neba Luch
ДОКУМЕНТ с переводом

pdf https://drive.google.com/file/d/16AilWGR1-Yr8e-L09FOEvZlCiJJZv1DG/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/18juvBj2zeqkcI_8e42NdJPDxyU6QACeP/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/1-BZP9Xl-el8a8OOqmgTW902PQl5PdErn/view?usp=sharing


Ориг. англ.

https://docs.google.com/document/d/1Uw7HDA8VOYBK5BDbdLxldNebnH6PvADE/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1SP63L55zJuc71taHevTL-v3k79eTZZYH/edit?usp=drive_link&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true


Аудиозапись mp3

https://drive.google.com/file/d/1RT3RJaGjUAVyEiywmRWD5zkV3ZdjQIHE/view?usp=sharing


Обсуждение к этим видео и док-нтам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba

группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh


Фрагменты:

“Мы продолжаем изучать тему “Станы и Судный Наперсник Первосвященника”, и на этой неделе мы говорили о 4 Столбах Экклессии. Павел, говоря о Петре, Иакове и Иоанне, называет их столпами в послании к Галатам 2:9.

Гал 2:9 и, узнав о благодати, данной мне (Павлу), Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами (g4769 stylos)… [В переводе Короля Иакова Gal 2:9 KJV “who seemed to be pillars” = “которые представляются/считаются столбами” https://biblehub.com/kjvs/galatians/2.htm]

Слово “столпы (столбы)” — по-гречески g4769, stylos стУлос, означает столб, колонна (https://bible.by/strong-greek/4769/). В переводе Апостольской Библии Полиглот (ABP) это слово переведено как “колонны силы”.

Гал 2:9 ABP и зная о благодати данной мне (Павлу), Иаков, Кифа и Иоанн, почитаемые колоннами силы (g4769 stylos).) (Gal 2:9 ABP and knowing the favor being given to me (Paul), James, Cephas and John, the ones assuming to be columns of strength (g4769 stylos). https://biblehub.com/interlinear/apostolic/galatians/2.htm)

Это слово употреблено в Новом Завете только 4 раза, и это слово также употреблено при описании столба облачного и столба огненного в Исходе.

Исх 13:21 ABP Но Яхве вёл их днём столбом (g4769 stylos) облака, чтобы показывать им путь; а ночью столбом (g4769 stylos) огня. (Ex 13:21 ABP But YHWH led them, by day by a column (g4769 stylos) of cloud, to show to them the way; but in the night by a column (g4769 stylos) of fire. https://biblehub.com/interlinear/apostolic/exodus/13.htm)

В 26-й главе Исхода мы читаем о Завесе, отделяющей Святилище от Святого Святых, которая висела на четырёх столбах из дерева акации (ситтим).

Исх 26:32 и повесь её (завесу) на четырёх столбах (g4769 stylos в греч. тексте) из ситтим, обложенных золотом, с золотыми крючками, на четырёх подножиях серебряных;

Мы видим похожее описание Восточных Ворот в 27-й главе Исхода.

Исх 27:16 А для ворот двора завеса в двадцать локтей из голубой и пурпуровой и червлёной шерсти и из кручёного виссона узорчатой работы; столбов (g4769 stylos в греч. тексте) для неё четыре, и подножий к ним четыре.

Первыми учениками Христа были Андрей, Пётр, Иаков Завеедев и Иоанн; две пары братьев. Они почитались 4 столпами (столбами) Экклессии. Но затем мы видим, как в этом порядке 4 столбов происходит замещение, когда на смену Андрея приходит Павел и когда после мученической смерти Иакова Заведеева руководящую роль на себя берёт Иаков, сводный брат Христа (“брат Господень”). Все четверо написали послания. 4 Столба имеют важное значение, так как мы продолжаем изучать Порядок Стана Святых и то, как они предстают в Новом Иерусалиме. Новый Иерусалим — это Невеста, строение, у которого есть стена и 12 оснований. 12 оснований — это 12 Апостолов, а Краеугольный Камень — Христос (Еф 2:20). 12 Апостолам в 19-й главе Евангелия от Матфея было дано обещание, что они будут судить 12 Колен Израиля. Интересно было бы узнать об их порядке и о том, какой Апостол какое Колено будет судить?”


Мф 4:18 Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, 19 и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков. 20 И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним. 21 Оттуда, идя далее, увидел Он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. 22 И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за Ним.

Мф 19:28 Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, — в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых.

Еф 2:20 быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, 21 на котором всё здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе,


Календарь Еноха на 2025 г

русск https://drive.google.com/file/d/1ufGE11qo9nDH9vOurHwpqRugufTW5Z5h/view

англ https://leelandjones.com/enoch-calendar


Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/

jacobkievotkrovenie ioannaleeland jones in russian12 kolen izrailyanew jerusalem bridechetyre stolpa cerkvi4 stolba ekklessiiapostoly andrey i iakovandrey pervozvannyiiakov alfeevzavedeevbratya zavedeevyiakov brat gospodenapostles andrew and jamesnovyi ierusalim nevestastena ierusalimasudit 12 kolenmuchenikihristianskie muchenikiandrey v skifii frakiikrym12 osnovaniydvenadzat apostolovkraeugolnyi kamen iisus hristos
