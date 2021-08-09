Thuis bij: Wappie Sjoerdje.

Wappie Sjoerdje Elderenbos, we kennen haar als onverantwoorde moeder die samen met haar kind in de auto levensgevaarlijk gedrag liet zien, al eerder zagen we Sjoerdje compleet in de war na een demonstratie waar ze gearresteerd was.



Sjoerdje is bezig geweest in de tuin en heeft afval in de brand gestoken, dat vonden haar buren niet echt grappig dus de politie is gebeld en staan bij Sjoerdje in de tuin.

Natuurlijk is ze daar niet van gediend en gaat weer lekker bijdehand staan doen tegen de sterke arm der wet.