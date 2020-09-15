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20200915 - Continuar destrossant criatures amb “la tornada SEGURA a l’escola”?
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3 views • October 18, 2020
15 de setembre de 2020
Continuar destrossant criatures
amb “la tornada SEGURA a l’escola”?
Després de les destrosses (tant de bo reparables!!!) del confinament, ¿què impliquen “les mesures de seguretat” imposades a les criatures per a que puguin tornar a unes escoles que ARA es reconeix que es van tancar precipitadament i incorrecte, i sense cap base científica?
Ara … quines són les “bases científiques” de les anomenades “mesures de seguretat” que els CRIMINALS que encara manen estan imposant a la “comunitat educativa”?
I aquí hi entra la responsabilitat de cadascú en el seu lloc: pares, mestres, professors, directors, “responsables del sistema educatiu”, etc.!
Anar … a quina escola: a la de la “Nova Normalitat”? A la de la lamentable Anterior Normalitat? O bé a la de la NOSTRA NOVA•ANTIGA FORMA DE VIDA que hem d’instaurar al servei de tots els pobles, de més del 99% de la població?
És hora de reformar/revolucionar/canviar l’escola … dins de la reforma/revolució/canvi de tota la societat!
Lliguem la reflexió i la mobilització contra la destructiva “Nova Normalitat”, a re-instaurar un sistema educatiu al servei del coneixement, de les persones i de (totes) les comunitats.
Més informació:
https://lagotacatalana.wordpress.com/
https://twitter.com/lluisbotinas
@lluisbotinas
Continuar destrossant criatures
amb “la tornada SEGURA a l’escola”?
Després de les destrosses (tant de bo reparables!!!) del confinament, ¿què impliquen “les mesures de seguretat” imposades a les criatures per a que puguin tornar a unes escoles que ARA es reconeix que es van tancar precipitadament i incorrecte, i sense cap base científica?
Ara … quines són les “bases científiques” de les anomenades “mesures de seguretat” que els CRIMINALS que encara manen estan imposant a la “comunitat educativa”?
I aquí hi entra la responsabilitat de cadascú en el seu lloc: pares, mestres, professors, directors, “responsables del sistema educatiu”, etc.!
Anar … a quina escola: a la de la “Nova Normalitat”? A la de la lamentable Anterior Normalitat? O bé a la de la NOSTRA NOVA•ANTIGA FORMA DE VIDA que hem d’instaurar al servei de tots els pobles, de més del 99% de la població?
És hora de reformar/revolucionar/canviar l’escola … dins de la reforma/revolució/canvi de tota la societat!
Lliguem la reflexió i la mobilització contra la destructiva “Nova Normalitat”, a re-instaurar un sistema educatiu al servei del coneixement, de les persones i de (totes) les comunitats.
Més informació:
https://lagotacatalana.wordpress.com/
https://twitter.com/lluisbotinas
@lluisbotinas
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