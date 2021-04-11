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Demo Copenhagen Denmark Part 6. 'Finale' PAIN [01.04.2021]
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21 views • April 11, 2021
Note: Dette er ikke hvad jeg 'tænker' dette er hvad jeg klart 'mener'... (Links under videoen).
Læge Peter Qvortrup Geisling udstiller i DR Politikernes Løgne og Hykleri på DR1 [2020]
https://www.bitchute.com/video/m4u3K3TLPMhA/
Flemming Blicher's tale tidligere på dagen
Demo Copenhagen Denmark Part 4 [01.04.2021]
https://www.bitchute.com/video/KxLh7Z38597T/
Nanna Fri - Forbryder eller Frihedskæmper? [16.03.2021]
https://www.bitchute.com/video/mdMjOMZcvtcM/
Martin MD Iversen
https://www.martinmdiversen.dk/
https://www.youtube.com/channel/UC8kBqVE7qJts7q_us--VwGQ
https://www.facebook.com/people/Martin-MD-Iversen/
Professor William Lutz C-Span interview: What is Doublespeak (NPM- and NewSpeak) [1989]
https://www.bitchute.com/video/XS36lrC51Vkz/
Malue Montclairre Ignez's (Den fredelige kriger) tale tidligere på dagen
Demo Copenhagen Denmark Part 2 [01.04.2021]
https://www.bitchute.com/video/m9OF9VEXd117/
Frihedsbevægelsens Fællesråd
https://www.fbf.one/teamet
https://www.facebook.com/Frihedsbev%C3%A6gelsens-F%C3%A6llesr%C3%A5d-112034043976488/
ILDSPOR - Kontrataktik mod infiltration af demonstrationer
https://ildspor.wordpress.com/2020/11/19/kontrataktik-mod-infiltration-af-demonstrationer/
Psyop: Psychological Operations
https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_operations_(United_States)
https://www.goarmy.com/careers-and-jobs/special-operations/psyop.html
Nederste Etage - Et tankerum for poetisk-politisk essayisme
http://www.nedersteetage.com/
Bitten Vivi Jensen
26. marts 2021. https://www.berlingske.dk/danmark/bitten-vivi-jensen-tabte-i-oestre-landsret-nu-gaar-hun-efter
26. marts 2021. https://arbejderen.dk/indland/bitten-vivi-jensen-vil-pr%C3%B8ve-f%C3%A5-sag-h%C3%B8jesteret
26. juni 2017. https://www.denoffentlige.dk/borgere-udfordrer-anne-mee-allerslev-massiv-undren-over-forsvar-jobcirkus
04. jan 2019. https://www.denoffentlige.dk/syg-paa-kontanthjaelp-forbryder-eller-frihedskaemper
14. marts 2020. https://solidaritet.dk/bitten-og-det-sociale-system/
Nanna Fri dømt som forbryder - anker dommen til landsretten
12 Marts 2021. https://perbraendgaard.dk/2021/03/12/tragisk-dag-nanna-fri-uskyldigt-doemt/
15 marts 2021. https://indblik.net/nanna-fri-anker-omdiskuteret-faengselsdom-for-demo-tale/
20 marts 2021. https://www.berlingske.dk/analyse-og-perspektiv/nanna-fik-to-aars-faengsel-splittede-danmark-og-skabte-koe
IT-Nørden.dk og #ZerOQAnonymous - Dit sted for lækkede, opsnuste og på andre måder fundne dokumenter
https://xn--it-nrden-84a.dk/
2013 Professor dr. phil. Linda Maria Koldau musikforsker og kulturhistoriker.
New Public Management Sprog: DJØF-dansk og Bullshit kulturen
https://www.djoefbladet.dk/artikler/2015/2/dj-oe-fdansk-og-bullshitkulturen.aspx%20
Juni 2019 af Peter Hansen
HVEM REGERER DANMARK? Politikerne eller embedsmænd?
Hvem fortolker? Hvem beslutter? Hvem er lovgiver?
Hvis du kan svare på alle disse 26 spørgsmål, må der nødvendigvis dukke spørgsmål op om, hvem der styre dette land, inden for beskæftigelses- og sociallovgivningen. Politikerne eller embedsmændene?
https://www.facebook.com/kim.temp/posts/10218011879583985
Folketinget udstiller sin svaghed ved at vedtage lov der kræver at love skal overholdes.
Folketinget forbyder ved lov, forbud imod tvang i den sociale sagsbehandling men embedsmænd mener at den øverste myndighed Ankestyrelsens Principafgørelse 108-13, tvungne operationer etc stadig skal være “Gældende"
Den påstand lader vi lige stå til eftertanke.
Folketinget vedtager lov, der kræver at love skal overholdes
Samling: 2012-2013 V 28 Om kommunernes efterlevelse af love, regler og ankepraksis.
https://www.ft.dk/samling/20121/vedtagelse/V28/index.htm
Effectiveness of Adding a Mask Recommendation to Other Public Health Measures
to Prevent SARS-CoV-2 Infection in Danish Mask Wearers
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
CDC/WHO: Gennemsnits dødeligheden = 1,5% - Gennemsnits overlevelse = 98,5%
Paul Joseph Watson: The Truth About 'Vaccine Passports' in the World [06.04.2021]
https://www.bitchute.com/video/doetBr5Y2Oew/
Dr. Simone Gold: WAKE-UP Call to the World [27.03.2021]
https://www.bitchute.com/video/pH1ppGXwMRvV/
The Danish Foreign Minister Jeppe Kofod is still a pedophile! [Danish][13.02.2021]
https://www.bitchute.com/video/XhhQ9yttrhjz/
Læge Peter Qvortrup Geisling udstiller i DR Politikernes Løgne og Hykleri på DR1 [2020]
https://www.bitchute.com/video/m4u3K3TLPMhA/
Flemming Blicher's tale tidligere på dagen
Demo Copenhagen Denmark Part 4 [01.04.2021]
https://www.bitchute.com/video/KxLh7Z38597T/
Nanna Fri - Forbryder eller Frihedskæmper? [16.03.2021]
https://www.bitchute.com/video/mdMjOMZcvtcM/
Martin MD Iversen
https://www.martinmdiversen.dk/
https://www.youtube.com/channel/UC8kBqVE7qJts7q_us--VwGQ
https://www.facebook.com/people/Martin-MD-Iversen/
Professor William Lutz C-Span interview: What is Doublespeak (NPM- and NewSpeak) [1989]
https://www.bitchute.com/video/XS36lrC51Vkz/
Malue Montclairre Ignez's (Den fredelige kriger) tale tidligere på dagen
Demo Copenhagen Denmark Part 2 [01.04.2021]
https://www.bitchute.com/video/m9OF9VEXd117/
Frihedsbevægelsens Fællesråd
https://www.fbf.one/teamet
https://www.facebook.com/Frihedsbev%C3%A6gelsens-F%C3%A6llesr%C3%A5d-112034043976488/
ILDSPOR - Kontrataktik mod infiltration af demonstrationer
https://ildspor.wordpress.com/2020/11/19/kontrataktik-mod-infiltration-af-demonstrationer/
Psyop: Psychological Operations
https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_operations_(United_States)
https://www.goarmy.com/careers-and-jobs/special-operations/psyop.html
Nederste Etage - Et tankerum for poetisk-politisk essayisme
http://www.nedersteetage.com/
Bitten Vivi Jensen
26. marts 2021. https://www.berlingske.dk/danmark/bitten-vivi-jensen-tabte-i-oestre-landsret-nu-gaar-hun-efter
26. marts 2021. https://arbejderen.dk/indland/bitten-vivi-jensen-vil-pr%C3%B8ve-f%C3%A5-sag-h%C3%B8jesteret
26. juni 2017. https://www.denoffentlige.dk/borgere-udfordrer-anne-mee-allerslev-massiv-undren-over-forsvar-jobcirkus
04. jan 2019. https://www.denoffentlige.dk/syg-paa-kontanthjaelp-forbryder-eller-frihedskaemper
14. marts 2020. https://solidaritet.dk/bitten-og-det-sociale-system/
Nanna Fri dømt som forbryder - anker dommen til landsretten
12 Marts 2021. https://perbraendgaard.dk/2021/03/12/tragisk-dag-nanna-fri-uskyldigt-doemt/
15 marts 2021. https://indblik.net/nanna-fri-anker-omdiskuteret-faengselsdom-for-demo-tale/
20 marts 2021. https://www.berlingske.dk/analyse-og-perspektiv/nanna-fik-to-aars-faengsel-splittede-danmark-og-skabte-koe
IT-Nørden.dk og #ZerOQAnonymous - Dit sted for lækkede, opsnuste og på andre måder fundne dokumenter
https://xn--it-nrden-84a.dk/
2013 Professor dr. phil. Linda Maria Koldau musikforsker og kulturhistoriker.
New Public Management Sprog: DJØF-dansk og Bullshit kulturen
https://www.djoefbladet.dk/artikler/2015/2/dj-oe-fdansk-og-bullshitkulturen.aspx%20
Juni 2019 af Peter Hansen
HVEM REGERER DANMARK? Politikerne eller embedsmænd?
Hvem fortolker? Hvem beslutter? Hvem er lovgiver?
Hvis du kan svare på alle disse 26 spørgsmål, må der nødvendigvis dukke spørgsmål op om, hvem der styre dette land, inden for beskæftigelses- og sociallovgivningen. Politikerne eller embedsmændene?
https://www.facebook.com/kim.temp/posts/10218011879583985
Folketinget udstiller sin svaghed ved at vedtage lov der kræver at love skal overholdes.
Folketinget forbyder ved lov, forbud imod tvang i den sociale sagsbehandling men embedsmænd mener at den øverste myndighed Ankestyrelsens Principafgørelse 108-13, tvungne operationer etc stadig skal være “Gældende"
Den påstand lader vi lige stå til eftertanke.
Folketinget vedtager lov, der kræver at love skal overholdes
Samling: 2012-2013 V 28 Om kommunernes efterlevelse af love, regler og ankepraksis.
https://www.ft.dk/samling/20121/vedtagelse/V28/index.htm
Effectiveness of Adding a Mask Recommendation to Other Public Health Measures
to Prevent SARS-CoV-2 Infection in Danish Mask Wearers
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
CDC/WHO: Gennemsnits dødeligheden = 1,5% - Gennemsnits overlevelse = 98,5%
Paul Joseph Watson: The Truth About 'Vaccine Passports' in the World [06.04.2021]
https://www.bitchute.com/video/doetBr5Y2Oew/
Dr. Simone Gold: WAKE-UP Call to the World [27.03.2021]
https://www.bitchute.com/video/pH1ppGXwMRvV/
The Danish Foreign Minister Jeppe Kofod is still a pedophile! [Danish][13.02.2021]
https://www.bitchute.com/video/XhhQ9yttrhjz/
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