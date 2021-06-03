Наш телеграмм канал - узнавайте больше https://t.me/joinchat/UzD0ohx33IvzynjjПРИМЕРНО ОБ ЭТОМ БЫЛО ЭТО ВИДЕО. ЕСЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ОСОБЬ С ИЗМЕНЁННОЙ ДНК МОЖНО ЗАПАТЕНТОВАТЬ ТО ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС А ЯВЛЯЕТСЯ ЭТО СУЩЕСТВО ЧЕЛОВЕКОМ ИЛИ УЖЕ НЕТ?НЬЮ-ЙОРК (GenomeWeb News). Сегодня Верховный суд США единогласно постановил, что человеческие гены не подлежат патентованию, но синтетическая ДНК или кДНК имеет право на получение патента, поскольку она не встречается в естественных условиях.Решение, написанное судьей Кларенсом Томасом, было одобрено истцами по делу, Ассоциацией молекулярной патологии и др. v. Myriad Genetics , которые рассматривают это как победу для пациентов, стремящихся к большему доступу к генетическому тестированию, и исследователей, стремящихся разработать новые индивидуализированные методы лечения с молекулярным контролем.«Сегодня суд устранил серьезное препятствие для ухода за пациентами и медицинских инноваций», - заявила сегодня утром Сандра Парк, старший юрист проекта ACLU по правам женщин. «Myriad не изобретали гены BRCA и не должны контролировать их. Благодаря этому постановлению пациенты будут иметь больший доступ к генетическому тестированию, и ученые смогут участвовать в исследованиях этих генов, не опасаясь судебного преследования».ТЕПЕРЬ ОТ СЕБЯ О кДНК.Комплементарная ДНК (кДНК, англ. сDNA) — это ДНК, синтезированная на матрице зрелой мРНК в реакции, катализируемой обратной транскриптазой.ТЕПЕРЬ О САМОМ ИНТЕРЕСНОМ А ИМЕННО О мРНК.мРНК-вакцина от (модной болезни) работает путем введения «в организм инструкций» для выработки антител. Под инструкциями подразумевается последовательность мРНК — матричной или информационной РНК (молекулы, которая помогает клеткам строить специфические для заболевания антитела).У ЗАПАТЕНТОВАННОГО СУЩЕСТВА ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ ХОЗЯИН.ДАЛЕЕ РАСШИФРОВЫВАТЬ НЕ БУДУ И ТАК ВСЁ ПОНЯТНО.