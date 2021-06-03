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Синтетическая ДНК или кДНК имеет право на получение патента, поскольку она не встречается в естественных условиях.
Piligrim
Piligrim
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562 views • June 03, 2021
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ПРИМЕРНО ОБ ЭТОМ БЫЛО ЭТО ВИДЕО. ЕСЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ОСОБЬ С ИЗМЕНЁННОЙ ДНК МОЖНО ЗАПАТЕНТОВАТЬ ТО ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС А ЯВЛЯЕТСЯ ЭТО СУЩЕСТВО ЧЕЛОВЕКОМ ИЛИ УЖЕ НЕТ?
НЬЮ-ЙОРК (GenomeWeb News). Сегодня Верховный суд США единогласно постановил, что человеческие гены не подлежат патентованию, но синтетическая ДНК или кДНК имеет право на получение патента, поскольку она не встречается в естественных условиях.

Решение, написанное судьей Кларенсом Томасом, было одобрено истцами по делу, Ассоциацией молекулярной патологии и др. v. Myriad Genetics , которые рассматривают это как победу для пациентов, стремящихся к большему доступу к генетическому тестированию, и исследователей, стремящихся разработать новые индивидуализированные методы лечения с молекулярным контролем.

«Сегодня суд устранил серьезное препятствие для ухода за пациентами и медицинских инноваций», - заявила сегодня утром Сандра Парк, старший юрист проекта ACLU по правам женщин. «Myriad не изобретали гены BRCA и не должны контролировать их. Благодаря этому постановлению пациенты будут иметь больший доступ к генетическому тестированию, и ученые смогут участвовать в исследованиях этих генов, не опасаясь судебного преследования».
ТЕПЕРЬ ОТ СЕБЯ О кДНК.
Комплементарная ДНК (кДНК, англ. сDNA) — это ДНК, синтезированная на матрице зрелой мРНК в реакции, катализируемой обратной транскриптазой.
ТЕПЕРЬ О САМОМ ИНТЕРЕСНОМ А ИМЕННО О мРНК.
мРНК-вакцина от (модной болезни) работает путем введения «в организм инструкций» для выработки антител. Под инструкциями подразумевается последовательность мРНК — матричной или информационной РНК (молекулы, которая помогает клеткам строить специфические для заболевания антитела).
У ЗАПАТЕНТОВАННОГО СУЩЕСТВА ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ ХОЗЯИН.
ДАЛЕЕ РАСШИФРОВЫВАТЬ НЕ БУДУ И ТАК ВСЁ ПОНЯТНО.
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vaccinednasatellite
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