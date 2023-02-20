36) O dilema de despertar – Aarón Garcia Peña (Poeta)

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Créditos à ElOtroPlanoTV, emissão de Fevereiro 19, 2023:¿POR QUÉ LA GENTE NO DESPIERTA A PESAR DE LAS EVIDENCIAS? Aarón García Peña: https://www.youtube.com/watch?v=6Tg-80di7rM
Aarón-Garcia-Peña
(Poeta) - Apresentação do seu livro "España y sus Asesinos" no Ateneo de
Madrid, a propósito da pandemia de 2020, a injecção e o Crime em curso. Os negacionistas são os novos hereges. Porque é que temos
dificuldade em aceitar a realidade do que está a acontecer, apesar das
provas?
Aarón García Peña (Poeta): https://aarongarciap.blogspot.com/
https://www.facebook.com/poetaAaron/
https://twitter.com/AaronGarciaPe
Poesía Exterior - La disidencia o sentir de una forma diferente - 13/04/23Duração: 00:31:07: https://tunein.com/podcasts/p1878920/?topicId=275655676
No 145º despertar da Poesia Exterior ouvimos o médico e poeta clandestino José Luis Sevillano Rodríguez: tão educado quando escuta como generoso com as suas próprias cordas vocais, de hábitos tranquilos e grandeza romântica, teimoso nas suas convicções, visionário apesar de si próprio e sempre determinado a transmitir ao Homo Sapiens Sapiens a verdade do que sente. Devem os poetas assumir que a rejeição dos outros é uma parte inescapável do seu grau de envolvimento com a própria poesia, quais são as consequências de discordar ou não? Tudo permanece sob o controlo... do inimigo.
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