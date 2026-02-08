WATCH OUT FOR 666 - HEAVEN’S MAGIC 1989

Μουσική, τραγούδι:

“WATCH OUT FOR 666”

(«ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΟ 666»)

Στίχοι: Κάθι Γκερ (Cathy Gehr), Α. Γκίλιγκαν (A. Gilligan)

Συγκρότημα: HEAVEN’S MAGIC

Έτος: 1989





Στίχοι (μετάφραση στα Ελληνικά):

«Καθώς το σχέδιό του για την αντικατάσταση των μετρητών, των επιταγών και των πιστωτικών καρτών, με ένα νέο εξατομικευμένο σύστημα γραμμωτού κώδικα 666 τέθηκε σε εφαρμογή, η ειρήνη και η τάξη άρχισαν να αποκαθίστανται.





Τώρα, στο αποψινό μας πρόγραμμα, ο μεγάλος ηγέτης του κόσμου μας αποκαλύπτει το δεύτερο στάδιο του σχεδίου του για έναν τέλειο κόσμο.





Το εκπληκτικό νέο εμφύτευμα βιοτσίπ 666 που εγγυάται τη σωματική σας υγεία και την πνευματική σας ευημερία με το πάτημα ενός πλήκτρου υπολογιστή. Καθώς και την εγγύηση δια βίου ασφάλειας, στο πλαίσιο της νέας παγκόσμιας τάξης 666.»





Εισαγωγή:

Προσέξτε το 666.

Προσέξτε το 666.





Σε ένα όραμα για το μέλλον

Είδα σε ένα ζωντανό όνειρο

Ότι σύντομα θα έρθει η ώρα

Που οι άνθρωποι θα γίνουν μηχανές.

Μια νέα Τάξη Πραγμάτων

Θα αναδυθεί και θα απαιτήσει

Όλοι οι άνθρωποι του κόσμου

Να λάβουν το επιστημονικό τους σήμα.





Είδα ένα μικροσκοπικό προγραμματισμένο

Τσιπ υπολογιστή τόσο λεπτό,

Εμφυτευμένο στο μέτωπο των ανθρώπων

Κάτω από το δέρμα τους.

Συνδέοντας όλους τους φορείς του

Με τον Κεντρικό Εγκέφαλο του Συστήματος,

Τον Κεντρικό Υπολογιστή

Που θα τους κυβερνά.

Χορωδία:

Προσέξτε το 666

Και το τσιπ υπολογιστή τους,

Που έχει σχεδιαστεί για να σας στερήσει

Τον αυτοέλεγχο σας.

Μην πουλήσετε την ψυχή σας.

Οι σκέψεις των ανθρώπων θα προγραμματιστούν

Από αυτή τη νέα τεχνολογία,

Όσοι πάρουν τον αριθμό

Θα είναι πάντα σκλάβοι τους.

Άκουσε λοιπόν αυτή την προειδοποίηση

Αν επιλέξεις τη ζωή και την Αγάπη,

Τότε θα ακολουθήσεις την Αλήθεια

Και θα αρνηθείς αυτό το χάραγμα!





Χορωδία:

Προσέξτε το 666

Και το τσιπ του υπολογιστή τους,

Που έχει σχεδιαστεί για να σας στερήσει

Τον αυτοέλεγχο σας.

[Επανάληψη]

Μην πουλήσετε την ψυχή σας.

Μην πουλήσετε την ψυχή σας.

Προσέξτε το 666!





ΟΧΙΙΙ!!!