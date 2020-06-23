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ΚΑΖΑΚΗΣ ΣΤΟ RADIO MARCONI ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ
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10 views • June 23, 2020
---ΜΑΣ ΜΟΣΤΡΑΡΟΥΝ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΥΜΜΑΧΟ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΩΡΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΚΟΥΜΠΙΣΜΕΝΟΙ ΠΑΝΩ ΤΟΥ ΣΕ ΟΛΑ.
-- ΜΑΣ ΜΟΣΤΡΑΡΟΥΝ ΟΤΙ ΤΑΧΑ ΜΟΥ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΣΠΑΣΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΧΘΡΟΙ.
-- ΜΑΣ ΜΟΣΤΡΑΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΤΟΥ ΣΙΣΙ ΩΣ ΧΩΡΑ ΣΦΟΔΡΑ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΗ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΘΑΝΑΣΙΜΗ ΕΧΘΡΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ.
EINAI ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ?????
ΦΥΣΙΚΑ ΟΧΙ.
ΤΟ ΑΚΡΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΑΝ ΤΟ ΔΟΥΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΑ.
ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΔΟΥΜΕ, ΘΑ ΜΑΣ ΤΟ ΔΕΙΞΟΥΝ ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ.
ΜΕ ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΝΑ ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΟΛΟΡΘΟΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΚΟΥΛΑΛΕΞΗΔΕΣ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΑ ΝΑ ΤΟΝ ΣΩΣΟΥΝ.
-- ΜΑΣ ΜΟΣΤΡΑΡΟΥΝ ΟΤΙ ΤΑΧΑ ΜΟΥ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΣΠΑΣΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΧΘΡΟΙ.
-- ΜΑΣ ΜΟΣΤΡΑΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΤΟΥ ΣΙΣΙ ΩΣ ΧΩΡΑ ΣΦΟΔΡΑ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΗ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΘΑΝΑΣΙΜΗ ΕΧΘΡΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ.
EINAI ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ?????
ΦΥΣΙΚΑ ΟΧΙ.
ΤΟ ΑΚΡΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΑΝ ΤΟ ΔΟΥΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΑ.
ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΔΟΥΜΕ, ΘΑ ΜΑΣ ΤΟ ΔΕΙΞΟΥΝ ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ.
ΜΕ ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΝΑ ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΟΛΟΡΘΟΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΚΟΥΛΑΛΕΞΗΔΕΣ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΑ ΝΑ ΤΟΝ ΣΩΣΟΥΝ.
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