Censurado por YouTube: Doctores de negro, expondiendo la Plandemia.

¿Quién es Judy Mikovits? Judy pasó veinte años en el Instituto Nacional del Cáncer, trabajando junto al reconocido Dr. Frank Ruscetti, uno de los padres fundadores de la retrovirología humana, y es coautora de más de cuarenta artículos científicos. Cofundó y dirigió el primer instituto de enfermedades neuroinmunes utilizando un enfoque de biología de sistemas en 2006. Su tesis doctoral titulada "Regulación negativa de la expresión del VIH en monocitos", cambió el tratamiento del VIH-SIDA, salvando la vida de millones, incluido el gran baloncesto, Magic Johnson. Luego desarrollaría métodos de purificación para el interferón alfa. En 2009, el Dr. Mikovits dirigió un esfuerzo de investigación que condujo al descubrimiento revolucionario de que un retrovirus conocido como Virus xenotrópico relacionado con el virus de la leucemia murina (XMRV) estaba asociado con el SFC (El síndrome de fatiga crónica, también conocido como encefalomielitis mialgica). Ese descubrimiento fue publicado en la prestigiosa revista científica Science. Fue elogiada por todos, un "Premio Nobel" en desarrollo, según muchos. Pero repentinamente, todo se disparó cuesta abajo, y rápido. Pronto sería despedida, excluida de cualquier institución académica acreditada e incluso pasaría tiempo en prisión. ¿Por qué? Porque fue lo suficientemente valiente como para abrir la tapa de un "secreto sucio" dentro de la atención médica actual: Big Pharma no está motivada por su deseo de curar a las personas, sino por la codicia y el poder político.



Aquí hay una entrevista imperdible de la Dra. Mikovits, realizada por el célebre cineasta independiente Mikki Willis, titulada Plandemic. Cualesquiera que sean sus opiniones actuales sobre la pandemia actual del coronavius, le insto a que preste 26 minutos de su atención crítica más imparcial y honesta. Cualquiera que su criterio final, todos saldremos mejor por ello.