27. Не глупи!

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Глупый думает, что с ним-то
Ни за что и никогда
Не случится, что с другими
Повторялось на раз-два;
Веря, что его минует
Всё, что прежде било тех,
Кто как он, увязнув в суе,
Устремились на успех
Без анализа причины –
«Отчего такой удел»?
Рисковали, гнули спины
И остались не у дел.
Кто наскоком иль нахрапом,
Наугад иль кое-как,
Напрямую иль зигзагом
Совершали невпопад
Действия свои, и ждали,
Что вот-вот, уже сейчас
Заполучат что желали
И наступит звёздный час.
Чем глупее, тем халява
Притягательней мани́т:
Почитанье, деньги, слава,
Нахожденье средь элит.
Коль не хочешь быть в пролёте
Каждый раз, из года в год,
Не верь псевдо-доброхотам,
Обещающим доход
От вложений в их игрушки,
Что прельщают крутизной –
Облапошат по макушку
И останешься пустой.
Мысли ясно и системно,
Глубже на вопрос смотри,
Изучай структуру в целом,
За другими не беги.
Пробуй сам создать, что прежде
До тебя не создавал
Кто-то более успешный –
Сам построй свой пьедестал!