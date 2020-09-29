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Pr Tousssaint / Coralie Dubost, la compagne de Véran va regretter d’être venue
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13 views • September 29, 2020
Le Pr. Toussaint détruit la femme d'Olivier Véran sur la soi-disant 2ème vague, les restos fermés...
covid19, emotionnel, peur, hysterie, cecite, malhonnetete intellectuelle, deni, dictature, principe de realite
29 septembre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=UOz2zDntkEE
Roger : https://www.youtube.com/channel/UCWMcEY6GSCqbzGXf1deEQqg
Extrait tiré de l'émission «Punchline», diffusée sur CNews le 28 Septembre 2020.
Si l'on parle de morts, on sais que cette épidémie n'est pas en train d'augmenter, si l'on perle de réanimations, on voit les choses qui augmentent de façon 10 à 20 fois moins importante qu'en mars, si l'on parle de cas positifs, alors à ce moment là, vous êtes en train de nous expliquer qu'une maladie sans malades est en train d'augmenter de façon exponentielle parce qu'on va chercher dans les narines de toutes les françaises et tous les français des fragments viraux qui ne sont plus du tout des éléments de la contamination.
Et : https://planetes360.fr/pr-tousssaint-coralie-dubost-la-compagne-de-veran-va-regretter-detre-venue/
covid19, emotionnel, peur, hysterie, cecite, malhonnetete intellectuelle, deni, dictature, principe de realite
29 septembre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=UOz2zDntkEE
Roger : https://www.youtube.com/channel/UCWMcEY6GSCqbzGXf1deEQqg
Extrait tiré de l'émission «Punchline», diffusée sur CNews le 28 Septembre 2020.
Si l'on parle de morts, on sais que cette épidémie n'est pas en train d'augmenter, si l'on perle de réanimations, on voit les choses qui augmentent de façon 10 à 20 fois moins importante qu'en mars, si l'on parle de cas positifs, alors à ce moment là, vous êtes en train de nous expliquer qu'une maladie sans malades est en train d'augmenter de façon exponentielle parce qu'on va chercher dans les narines de toutes les françaises et tous les français des fragments viraux qui ne sont plus du tout des éléments de la contamination.
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