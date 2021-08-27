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Ricardo DELGADO Commente les Résultats des Tests de Dépistage d'Oxyde de Graphène dans les Vaccins COVID- VF - HEALTH NEWS TRANSLATION - Sabine FAURE SA Mlle
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91 views • August 27, 2021
Ricardo DELGADO Commente les Résultats des Tests de Dépistage d'Oxyde de Graphène dans les Vaccins COVID, Tests réalisés en ESPAGNE par des équipes de chercheurs, Analyses en Spectrométrie de Masse et au Microscope Electronique, Analyses des Fioles de Six Marques de Vaccins COVID commercialisées.
Vous avez la possibilité de Télécharger le Transcript en Français des Sous-Titrages sur le Lien:
https://www.healthnewstranslation.sabinefaure.com/FR-Ricardo-DELGADO-Annonce-Urgente-_Impact-sur-la-Sante-de-l-Oxyde-de-Graphene.pdf
Vous trouverez le lien sur la V.O. Complète à:
https://www.healthnewstranslation.sabinefaure.com/Videos-5.htm
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