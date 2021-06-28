© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Rencontre avec le Professeur Christian Perronne - Jean-Jacques Crevecoeur
Follow
0
Share
Report
20 views • June 28, 2021
ENTREVUE #5 - Rencontre avec le Professeur Christian Perronne
25 juin 2021 :
https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/FDDLP-entrevue05:7
https://fulllifechannel.com/v/370?channelName=JeanJacquesCrevecoeur
SOUTENEZ LA FONDATION DANS SON COMBAT POUR DÉFENDRE VOS DROITS ET LIBERTÉS FONDAMENTAUX. Vos dons permettront à la fondation de payer les meilleurs experts scientifiques internationaux et de couvrir les frais de justice et de fonctionnement dans son combat contre la tyrannie gouvernementale.
CHOISISSEZ UN DES MOYENS DE PAIEMENT CI-APRÈS :
— par CARTE DE CRÉDIT ou par PAYPAL : http://fddlp.org/dons
— par TÉLÉPHONE : Promesse de don (Amérique du Nord) au : +1 (844) 542-7372
— par paiement INTERAC : [email protected] (Attention, réponse à la question : fondation )
— par CHÈQUE (canadien uniquement) : à l’ordre de FDDLP, 3107, avenue des hôtels, bureau 120, Québec, QC, G1W 4W5
ENTREVUE #5 du 25 juin 2021 avec Professeur Christian Perronne
Découvrez les points essentiels du rapport remis par Christian Perronne à la Fondation pour la Défense des Droits et LIbertés du Peuple dans le cadre de sa poursuite contre le gouvernement et la santé publique du Québec.
Ce rapport de 89 pages se compose de plusieurs chapitres qui démontrent clairement et sans ambiguïté le scandale sanitaire intolérable que les instances officielles font subir à la population dans son ensemble, et démontre :
— que les chiffres de mortalité et de létalité ont été largement gonflés et exagérés, rendant totalement injustifiées les mesures sanitaires imposées ;
— que les mesures non médicales (masques, confinement, distanciation sociale) ne sont fondées sur aucune base scientifique sérieuse ;
— que, contrairement à ce qui est prétendu, il existe plusieurs traitements très efficaces (surtout lorsque appliqués précocement) pour lutter contre le COVID19, parmi lesquels on peut retenir l'hydroxychloroquine, l'azitrhomycine, l'ivermectine, le zinc, la vitamine D et l'artemisia annua (entre autres) ;
— que ce qui est présenté comme des vaccins anti-COVID19 provoque beaucoup plus d'effets secondaires que de bénéfices, sans pour autant offrir la moindre protection ou immunisation aux personnes injectées.
MERCI DE PARTAGER CES INFORMATIONS ESSENTIELLES QUI NOUS PERMETTRONT DE RETROUVER RAPIDEMENT UNE VRAIE LIBERTÉ ET UN VRAI RESPECT DE NOS DROITS.
Vous pouvez télécharger le rapport de Christian Perronne ainsi que l'ensemble des documents de la Fondation en cliquant sur ce lien : https://bit.ly/2SckquH
N'hésitez pas à télécharger les fichiers vidéos pour les republier sur vos propres pages et sur vos réseaux sociaux. Dans ce cas, merci de COPIER INTÉGRALEMENT le présent texte d'accompagnement situé sous cette vidéo.
25 juin 2021 :
https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/FDDLP-entrevue05:7
https://fulllifechannel.com/v/370?channelName=JeanJacquesCrevecoeur
SOUTENEZ LA FONDATION DANS SON COMBAT POUR DÉFENDRE VOS DROITS ET LIBERTÉS FONDAMENTAUX. Vos dons permettront à la fondation de payer les meilleurs experts scientifiques internationaux et de couvrir les frais de justice et de fonctionnement dans son combat contre la tyrannie gouvernementale.
CHOISISSEZ UN DES MOYENS DE PAIEMENT CI-APRÈS :
— par CARTE DE CRÉDIT ou par PAYPAL : http://fddlp.org/dons
— par TÉLÉPHONE : Promesse de don (Amérique du Nord) au : +1 (844) 542-7372
— par paiement INTERAC : [email protected] (Attention, réponse à la question : fondation )
— par CHÈQUE (canadien uniquement) : à l’ordre de FDDLP, 3107, avenue des hôtels, bureau 120, Québec, QC, G1W 4W5
ENTREVUE #5 du 25 juin 2021 avec Professeur Christian Perronne
Découvrez les points essentiels du rapport remis par Christian Perronne à la Fondation pour la Défense des Droits et LIbertés du Peuple dans le cadre de sa poursuite contre le gouvernement et la santé publique du Québec.
Ce rapport de 89 pages se compose de plusieurs chapitres qui démontrent clairement et sans ambiguïté le scandale sanitaire intolérable que les instances officielles font subir à la population dans son ensemble, et démontre :
— que les chiffres de mortalité et de létalité ont été largement gonflés et exagérés, rendant totalement injustifiées les mesures sanitaires imposées ;
— que les mesures non médicales (masques, confinement, distanciation sociale) ne sont fondées sur aucune base scientifique sérieuse ;
— que, contrairement à ce qui est prétendu, il existe plusieurs traitements très efficaces (surtout lorsque appliqués précocement) pour lutter contre le COVID19, parmi lesquels on peut retenir l'hydroxychloroquine, l'azitrhomycine, l'ivermectine, le zinc, la vitamine D et l'artemisia annua (entre autres) ;
— que ce qui est présenté comme des vaccins anti-COVID19 provoque beaucoup plus d'effets secondaires que de bénéfices, sans pour autant offrir la moindre protection ou immunisation aux personnes injectées.
MERCI DE PARTAGER CES INFORMATIONS ESSENTIELLES QUI NOUS PERMETTRONT DE RETROUVER RAPIDEMENT UNE VRAIE LIBERTÉ ET UN VRAI RESPECT DE NOS DROITS.
Vous pouvez télécharger le rapport de Christian Perronne ainsi que l'ensemble des documents de la Fondation en cliquant sur ce lien : https://bit.ly/2SckquH
N'hésitez pas à télécharger les fichiers vidéos pour les republier sur vos propres pages et sur vos réseaux sociaux. Dans ce cas, merci de COPIER INTÉGRALEMENT le présent texte d'accompagnement situé sous cette vidéo.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.