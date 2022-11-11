Dundas y Andersen

Un par de mujeres aguerridas que salen a defender a una sociedad pasguata, dócil, fácilmente manipulable, que permite que asesinen a sus niños y a sí mimos por parte de una punta de psicópatas asociados con la oms y los gobiernos de la mayor parte del mundo, incluyendo a México. Saben que siempre fue UNA GRAN MENTIRA.

Vea otros videos sobre el tema aquí en brighteon.com/channels/feriljor