ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΑΣΟΝΙΑΣ_ΜΕΡΟΣ 1ο_06_12_2017

Ξεσκεπάσματος η συνέχεια στην ¨Οδύσσεια TV" με πρωτεργάτες τους κ. Βασιλειάδη και τον π. Άγγελο Αγγελακόπουλο !

Σε συνέχεια της προηγούμενης, η εκπομπή παραθέτει τις αποδείξεις περί των στενότατων σχέσεων μεταξύ οικουμενισμού και της τρισκατάρατης μασονίας. Το συμπέρασμα που θα καταλήξει ο αντικειμενικός θεατής είναι πως είναι συνοδοιπόροι στο μοναδικό στόχο που έχουν από συστάσεως : την απώλεια του ανθρώπου και την αιώνια καταδίκη του σε αντίθεση με τη βούληση του Τριαδικού Θεού μας που είναι η σωτηρία και η Αιώνια Ζωή.



Ερωτήσεις εκπομπής :



1) Ποια η διαφορά οικουμενικού και οικουμενιστού πατριάρχου ; (01:00)

2) Ποιες οι διαφορές οικουμενισμού και κομμουνισμού ; (09:28)

3) Ποίες οι πηγές του οικουμενισμού ; (16:52)

4) Τι είναι η μασονία και ποια η σχέση μασονίας και οικουμενισμού ; (20:35)

5) Παραφυάδες της μασονίας : (23:05)

Ρόταρυ (Rotary),

Λάιονς (Lions),

Χριστιανική αδελφότητα νέων (ΧΑΝ),

Χριστιανική ένωση νεανίδων (ΧΕΝ),

Προσκοπισμός - λυκόπουλα - οδηγοί,

Ρόσιτερς (Rociter), Ναΐτες ιππότες ...

6) Ποια η επίδραση της μασονίας στην Ελληνική κοινωνία ; (29:30)

7) Έχει θρησκευτικό χαρακτήρα η μασονία ; Θρησκεία ή φιλανθρωπικό ίδρυμα ;

(35:15)

8) Σε ποιο Θεό πιστεύει η μασονία ; (39:50)