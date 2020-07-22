ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΑΣΟΝΙΑΣ_ΜΕΡΟΣ 1ο_06_12_2017

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Σε συνέχεια της προηγούμενης, η εκπομπή παραθέτει τις αποδείξεις περί των στενότατων σχέσεων μεταξύ οικουμενισμού και της τρισκατάρατης μασονίας. Το συμπέρασμα που θα καταλήξει ο αντικειμενικός θεατής είναι πως είναι συνοδοιπόροι στο μοναδικό στόχο που έχουν από συστάσεως : την απώλεια του ανθρώπου και την αιώνια καταδίκη του σε αντίθεση με τη βούληση του Τριαδικού Θεού μας που είναι η σωτηρία και η Αιώνια Ζωή.
Ερωτήσεις εκπομπής :
1) Ποια η διαφορά οικουμενικού και οικουμενιστού πατριάρχου ; (01:00)
2) Ποιες οι διαφορές οικουμενισμού και κομμουνισμού ; (09:28)
3) Ποίες οι πηγές του οικουμενισμού ; (16:52)
4) Τι είναι η μασονία και ποια η σχέση μασονίας και οικουμενισμού ; (20:35)
5) Παραφυάδες της μασονίας : (23:05)
Ρόταρυ (Rotary),
Λάιονς (Lions),
Χριστιανική αδελφότητα νέων (ΧΑΝ),
Χριστιανική ένωση νεανίδων (ΧΕΝ),
Προσκοπισμός - λυκόπουλα - οδηγοί,
Ρόσιτερς (Rociter), Ναΐτες ιππότες ...
6) Ποια η επίδραση της μασονίας στην Ελληνική κοινωνία ; (29:30)
7) Έχει θρησκευτικό χαρακτήρα η μασονία ; Θρησκεία ή φιλανθρωπικό ίδρυμα ;
(35:15)
8) Σε ποιο Θεό πιστεύει η μασονία ; (39:50)