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C'est en Justice que l'on gagnera ! - Silvano Trotta
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6 views • October 16, 2020
16 octobre 2020 : https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f/gagner-justice:b
Silvano TROTTA : https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f
C'est en Justice que l'on commence à gagner, c'est en Justice que l'on gagnera !
Sources :
https://c19study.com
https://pryskaducoeurjoly.com/actu/27787/on-a-retrouve-la-grippe-saisonniere-2019-2020
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3707327
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8847125/Berlin-court-overturns-order-shut-Berlins-bars-restaurants-11pm.html
https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/coronavirus-le-gouvernement-a-debloque-2-milliards-pour-les-medias-1221356
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-olivier-veran-annonce-une-enveloppe-de-50-millions-d-euros-pour-les-hopitaux-afin-d-ouvrir-de-nouveaux-lits_4135099.html
https://www.boursorama.com/bourse/actualites/coronavirus-le-remdesivir-ne-raccourcit-pas-les-delais-de-guerison-dit-l-oms-031c9b24b2ce6b8c524d18106baba2d4
https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/face-a-la-penurie-la-commission-europeenne-commande-plus-de-20000-doses-de-remdesivir-a-gilead-1252767
https://www.industriepharma.fr/covid-19-l-ue-commande-30-000-traitements-de-remdesivir,112544
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/je-suis-medecin-jai-74-ans-et-je-ne-me-vaccinerai-pas-contre-la-grippe-cette-annee
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/temoignage-gouvernement-effraie-population-chercheur-montpellier-alerte-gestion-du-covid-19-1884230.html
https://www.mediapart.fr/journal/france/131020/conflit-d-interets-dupond-moretti-retropedale-les-magistrats-maintiennent-la-pression
https://www.breitbart.com/politics/2020/10/14/cdc-study-85-of-coronavirus-patients-reported-wearing-masks-always-or-often/
https://twitter.com/silvano_trotta
Silvano TROTTA : https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f
C'est en Justice que l'on commence à gagner, c'est en Justice que l'on gagnera !
Sources :
https://c19study.com
https://pryskaducoeurjoly.com/actu/27787/on-a-retrouve-la-grippe-saisonniere-2019-2020
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3707327
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8847125/Berlin-court-overturns-order-shut-Berlins-bars-restaurants-11pm.html
https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/coronavirus-le-gouvernement-a-debloque-2-milliards-pour-les-medias-1221356
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-olivier-veran-annonce-une-enveloppe-de-50-millions-d-euros-pour-les-hopitaux-afin-d-ouvrir-de-nouveaux-lits_4135099.html
https://www.boursorama.com/bourse/actualites/coronavirus-le-remdesivir-ne-raccourcit-pas-les-delais-de-guerison-dit-l-oms-031c9b24b2ce6b8c524d18106baba2d4
https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/face-a-la-penurie-la-commission-europeenne-commande-plus-de-20000-doses-de-remdesivir-a-gilead-1252767
https://www.industriepharma.fr/covid-19-l-ue-commande-30-000-traitements-de-remdesivir,112544
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/je-suis-medecin-jai-74-ans-et-je-ne-me-vaccinerai-pas-contre-la-grippe-cette-annee
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/temoignage-gouvernement-effraie-population-chercheur-montpellier-alerte-gestion-du-covid-19-1884230.html
https://www.mediapart.fr/journal/france/131020/conflit-d-interets-dupond-moretti-retropedale-les-magistrats-maintiennent-la-pression
https://www.breitbart.com/politics/2020/10/14/cdc-study-85-of-coronavirus-patients-reported-wearing-masks-always-or-often/
https://twitter.com/silvano_trotta
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