Agenda 2030 "Klimaerwärmung" 120 Jahre Deprogrammierung PART 2 von 7 (SD)

Agenda 2030 "Klimaerwärmung" 120 Jahre Deprogrammierung PART 2HD Download: (1920 x 1280p) 59fps (MKV) 4,26 GBProduzierte Versionen:SD (1280 x 720p) 30fps (MP4) 💻 (Telegram Version)HD (1920 x 1280p) 59fps (MKV) 🖥Ich habe das Video aufgrund der Länge, in mehrere Abschnitte unterteilt.Part 1 - 69 min. (Vorwort - Einleitung und Deprogrammierung)Part 2 - 60 min. (Deprogrammierung)Part 3 - 52 min. (Deprogrammierung)Part 4 - 61 min. (Deprogrammierung)Part 5 - 66 min. (Deprogrammierung)Part 6 - 55 min. (Deprogrammierung)Part 7 - 72 min. (Erklärung und Wetterereignisse)Gesamtlaufzeit ca. 435 MinutenEs ist Wichtig, dass du alle Abschnitte nacheinander schaust. Jeder Abschnitt ist ein wichtiger Bestandteil der Deprogrammierung jahrzehntelanger Klimagehirnwäsche. ✔️Beschreibung folgt...Produzent: ILLUMINATI-NEWS TVhttp://t.me/ILLUMINATI_NEWS_TVThemen:Wetter, Brainwashing, Klimagehirnwäsche, Depopulation, Agenda 2030, NWO UN, United Nations, IPCC, UNCC, Climate Action, Klimaausschuss, Klimaziele, Great Reset, Climate Council, Manipulation, Illuminati-News TV, Geoengineering, Chemtrails, Haarp, Winter Weather, Flood, Record Cold, Record Heat, Blizzard, Nürnburgring, Co2, ARD Klimawarnung, Greta Thunberg, Klima, CO2 Belastung (Nährstoffe), Waldsterben, Treibhausgase, Ozonloch Lüge, Wetterereignisse, Klimawandel, Hochwasser, Hitzerekorde, Kälterekorde, Rekordschnee, Winterstürme, Wintereinbruch, Rekordhitze, Historic Weather, Google Timelaps, Joogle, Überschwemmungen, Klimamärchen, Klimalügen, Abrodung, 5G, Kahlschlagenergie, Biosprit, Marionette Angela Merkel (Rotarier - Freimaurer), Georgia Guidestones, Erfundener Klimawandel, Neue Weltordnung, New World Order, Deprogrammierung