ΔΩΔΩΝΗΣ | ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΙΤΕ ΑΛΛΙΩΣ ΑΡΓΕΙΑ Η ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΝΟΡΙΑ.

[20 11 2021] | Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 μίλησε ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος.

Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο περιβόητο τελεσίγραφο που έχει αποστείλει στους ανεμβολίαστους ιερείς, κάνοντας λόγο για «ψεκασμένους κληρικούς» και κυρώσεις που μεταφράζονται σε αργία ή αναγκαστική μετάθεση.

Για πολλοστή φορά υποστήριξε την ακραία και βαθιά ρατσιστική άποψη ότι όποιος μισθοδοτείται από το δημόσιο θα πρέπει να υποχρεωθεί να εμβολιαστούν, με το πρόσχημα ότι δεν γίνεται να ελέγχονται έξω από τις εκκλησίες ποιος έχει ή δεν έχει τεστ.

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