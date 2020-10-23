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PATRIOTS - PREPARE TO KILL U N INVADERS AND WARPSPEED BIOWEAPON VACCINE ATTACK; ## US ARMY GEN PERNAS VACCINE BIOWEAPON TERRORIST ## SILENT AMERICANS ARE WAITING PATIENTLY TO TAKE DOWN WARPSPEED
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KILLING NAZIs IN 2020 WILL BE A NEW CHALLENGE OF AMERICANS AND BRITISH COMMON WEALTH COUNTRIES.
THE UNITED NATIONS MUST BE KILLED AND REMOVED; THEY HAVE BECOME AS CORRUPT AS THE AMERICAN FBI; THE CIA; MI5 AND AS CORRUPT AND DISLOYAL TO THE SOVEREINTY OF THE COUNTRY AS THE CLINTONS, THE BUSH's ( REMEMBER THAT FUCKING TRAITOR IDIOT GEORGE H.W. BUSH SAYING NEW WORLD ORDER ? REMEMBER THAT FUCKING IDIOT TRAITOR JOHN McCAIN ASKING JEFF SESSIONS IF HE BELIEVES IN THE NEW WORLD ORDER )
NOT ONLY DO WE NOT BELIEVE IN IT
WE ARE GOING TO KILL IT WHEREVER IT APPEARS.
5G - KILL IT
VACCINES KILL IT AND THOSE ASSOCIATED WITH THE NANO METAL PARTICLE; DNA ALTERING WITH RNA AND CANCER CAUSING AGENTS
KILL WARPSPEED; IT AGENTS; ITS NAZI SS STORM TROOPERS; ITS CONTACT TRACERS; ITS VACCINE PRODUCERS; ITS SUPPLY LINES; ITS WAREHOUSES; AND VOTE OUT OR OTHERWISE REMOVE ALL THOSE THAT PUSH VACCINES. IT IS NOTHING OTHER THAN A U.N. AGENDA
JOIN THE UNITED STATES CONTINENTAL MILITIA, AN UNORGANIZED, DECENTRALIZED, 50-STATE, 3,300 COUNTY RESISTANCE FORCE THAT WILL UPHOLD THE CONSTITUTION AND VOTE OUT EVERY TRAITOR IN CONGRESS AND SENATE; WILL ONLY ELECT OFFICIALS THAT ELIMINATE THE CIA, FBI, NSA, CDC, NIH, NIAID, FDA, HHS, IRS AND ANY AGENCY ALIGNED WITH THE UNITED NATIONS OR FOREIGN FEDERAL RESERVE COUNTERFEIT MONEY PRINTING OPERATIONS.
STAND READY PATRIOTS. TO KILL NAZI s IN ALL THE UNITED NATIONS FORMS
ONLY ELECT OFFICIALS THAT COMMIT TO REMOVE THE UNITED NATIONS FROM THE UNITED STATES OF AMERICA
IN THE REVOLUTION OR CIVIL WAR I I
REMOVING THE U N IS A TOP PRIORITY TARGET
EVERY EXECUTIVE REMOVED
TURN THE BUILDING INTO A TRUMP HOTEL
EVERY PIECE OF U N EQUIPMENT IN THE UNITED STATES - DESTROY IT.undefined
THE UNITED NATIONS MUST BE KILLED AND REMOVED; THEY HAVE BECOME AS CORRUPT AS THE AMERICAN FBI; THE CIA; MI5 AND AS CORRUPT AND DISLOYAL TO THE SOVEREINTY OF THE COUNTRY AS THE CLINTONS, THE BUSH's ( REMEMBER THAT FUCKING TRAITOR IDIOT GEORGE H.W. BUSH SAYING NEW WORLD ORDER ? REMEMBER THAT FUCKING IDIOT TRAITOR JOHN McCAIN ASKING JEFF SESSIONS IF HE BELIEVES IN THE NEW WORLD ORDER )
NOT ONLY DO WE NOT BELIEVE IN IT
WE ARE GOING TO KILL IT WHEREVER IT APPEARS.
5G - KILL IT
VACCINES KILL IT AND THOSE ASSOCIATED WITH THE NANO METAL PARTICLE; DNA ALTERING WITH RNA AND CANCER CAUSING AGENTS
KILL WARPSPEED; IT AGENTS; ITS NAZI SS STORM TROOPERS; ITS CONTACT TRACERS; ITS VACCINE PRODUCERS; ITS SUPPLY LINES; ITS WAREHOUSES; AND VOTE OUT OR OTHERWISE REMOVE ALL THOSE THAT PUSH VACCINES. IT IS NOTHING OTHER THAN A U.N. AGENDA
JOIN THE UNITED STATES CONTINENTAL MILITIA, AN UNORGANIZED, DECENTRALIZED, 50-STATE, 3,300 COUNTY RESISTANCE FORCE THAT WILL UPHOLD THE CONSTITUTION AND VOTE OUT EVERY TRAITOR IN CONGRESS AND SENATE; WILL ONLY ELECT OFFICIALS THAT ELIMINATE THE CIA, FBI, NSA, CDC, NIH, NIAID, FDA, HHS, IRS AND ANY AGENCY ALIGNED WITH THE UNITED NATIONS OR FOREIGN FEDERAL RESERVE COUNTERFEIT MONEY PRINTING OPERATIONS.
STAND READY PATRIOTS. TO KILL NAZI s IN ALL THE UNITED NATIONS FORMS
ONLY ELECT OFFICIALS THAT COMMIT TO REMOVE THE UNITED NATIONS FROM THE UNITED STATES OF AMERICA
IN THE REVOLUTION OR CIVIL WAR I I
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