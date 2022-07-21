Y a-t-il eu la saturation hospitalière annoncée ? - Décoder l'éco / Kairos - #2

10 juin 2022 : https://www.youtube.com/watch?v=BSV-GqhH_s8&list=PLi310-IgiNvks0p-8wPDtV9BDhk2xRQxq&index=3

Playlist complète des 6 vidéos (entre autre) : Fabrique de la panique, braquage des comptes publics - Décoder l'éco + Kairoshttps://www.brighteon.com/watch/30fa6fe3-a942-4f46-bf19-a14397b72ba4?index=1









Cette vidéo est le deuxième épisode de la série réalisée avec le média Kairos.

Dans le premier épisode, nous avons vu qu'il n'y a eu aucune hécatombe nulle part en Europe, ni en 2020, ni en 2021.

De ce deuxième épisode nous verrons qu'il n'y a pas eu la saturation hospitalière annoncée.





Fabrique de la panique, braquage des comptes publics - Décoder l'éco + Kairos

https://www.youtube.com/playlist?list=PLi310-IgiNvks0p-8wPDtV9BDhk2xRQxq







Et cf. Les 2 documentaires de Bernard Crutzen :





La loi, la liberté

https://www.brighteon.com/2a19d750-4194-40d1-90a6-80366614ad49





Ceci n'est pas un complot

https://www.brighteon.com/97ce1b08-e94d-4151-8281-9514ebeda9e3



