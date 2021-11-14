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Вакционный геноцид
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2909 views • November 14, 2021
Вакционный геноцид. (Это уже полгода тому).
Только обращение к Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС спасёт от принудительной чипизации-вакцинации! Повторять эту Истину никто не будет.
Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
Большинство землян совершили ошибку — отвергли ПОМОЩЬ, ЗАЩИТУ Пришедшей Матери МиРАздания, Троицы, Духа Святого Матерь-Отец-Сын в Едином Вечном Лике Самой Любви! Предсказанной «Утешительницы» (Иоанна, гл.14-17), Духа Истины, о Явлении Которой было Возвещано. Поэтому, единственно через исправление сделанной ошибки земляне БУДУТ СПАСЕНЫ!
Люди сами себя отдали своим безверием в полную власть жесточайших сил тьмы, и поэтому происходит всё так как сейчас. Необходимо пробудиться духовно, иначе тёмные тёмные полностью исполнят свой план, поработив даже живые души, при этом совершив вполне заслуженное наказание безверных, бездумных потребителей и врагов Света, Жизни.
Поэтому лишь мирскими прагматичными методами возникшие проблемы не решаются. Действующим таким способом, кроме пробуждения активности, — будет разве что лишь дана возможность убедиться, что это не поможет. Чтобы поняли от Кого единственно ожидать Спасения для тех, кто обратятся через покаяние и Молитву.
_______________________________
Из - ВКонтакте:
"Мы не цифра..
4 июл 2021 в 15:17
Дорогие друзья, подписчики и гости группы !!!
Час назад администрация ВК удалила очень важную информацию о вакционом геноциде.
Так же эта информация удалилась и у тех, кто сделал перепост этого поста.
На этот раз мы перезалили аудио - запись и удалить его не смогут.
Выставляем еще раз, закачивайте себе, делитесь с ближним, будите людей.
В аудиозаписи врач - онколог рассказывает о том, что почти у всех привитых через пол года возникает рак или другие тяжелые заболевания , а так же большая смертность среди тех, кто сделал вакцину".
Если бы говорили «УМРИТЕ, или выгоним с работы!», — то многие бы сделали правильный выбор. Но поскольку говорят, завуалировано: «Вакцинируйтесь, или увольнение», то миллионы соглашаются, не зная чем это им грозит.
Высшая Световая Защитная Молитва против чипизации и чип-вакцинации https://usmalos.com/zhivoe-slovo-materi-mira-stati-knigi-video-audio/molitva-sveta
МОЛИТВА СВЕТА
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Да Будет Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Пошли мне Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Защити меня Своим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
ПоРАзи Своим Светом Тьму!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ наполняюсь Твоим Высшим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ наполняюсь Твоим Святым Духом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ возполняюсь Тобой!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ излучаю Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Тварится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Струится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ПоРАжает Тьму!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ОтРАжает Тьму!
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
Только обращение к Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС спасёт от принудительной чипизации-вакцинации! Повторять эту Истину никто не будет.
Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
Большинство землян совершили ошибку — отвергли ПОМОЩЬ, ЗАЩИТУ Пришедшей Матери МиРАздания, Троицы, Духа Святого Матерь-Отец-Сын в Едином Вечном Лике Самой Любви! Предсказанной «Утешительницы» (Иоанна, гл.14-17), Духа Истины, о Явлении Которой было Возвещано. Поэтому, единственно через исправление сделанной ошибки земляне БУДУТ СПАСЕНЫ!
Люди сами себя отдали своим безверием в полную власть жесточайших сил тьмы, и поэтому происходит всё так как сейчас. Необходимо пробудиться духовно, иначе тёмные тёмные полностью исполнят свой план, поработив даже живые души, при этом совершив вполне заслуженное наказание безверных, бездумных потребителей и врагов Света, Жизни.
Поэтому лишь мирскими прагматичными методами возникшие проблемы не решаются. Действующим таким способом, кроме пробуждения активности, — будет разве что лишь дана возможность убедиться, что это не поможет. Чтобы поняли от Кого единственно ожидать Спасения для тех, кто обратятся через покаяние и Молитву.
_______________________________
Из - ВКонтакте:
"Мы не цифра..
4 июл 2021 в 15:17
Дорогие друзья, подписчики и гости группы !!!
Час назад администрация ВК удалила очень важную информацию о вакционом геноциде.
Так же эта информация удалилась и у тех, кто сделал перепост этого поста.
На этот раз мы перезалили аудио - запись и удалить его не смогут.
Выставляем еще раз, закачивайте себе, делитесь с ближним, будите людей.
В аудиозаписи врач - онколог рассказывает о том, что почти у всех привитых через пол года возникает рак или другие тяжелые заболевания , а так же большая смертность среди тех, кто сделал вакцину".
Если бы говорили «УМРИТЕ, или выгоним с работы!», — то многие бы сделали правильный выбор. Но поскольку говорят, завуалировано: «Вакцинируйтесь, или увольнение», то миллионы соглашаются, не зная чем это им грозит.
Высшая Световая Защитная Молитва против чипизации и чип-вакцинации https://usmalos.com/zhivoe-slovo-materi-mira-stati-knigi-video-audio/molitva-sveta
МОЛИТВА СВЕТА
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Да Будет Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Пошли мне Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Защити меня Своим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
ПоРАзи Своим Светом Тьму!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ наполняюсь Твоим Высшим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ наполняюсь Твоим Святым Духом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ возполняюсь Тобой!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ излучаю Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Тварится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Струится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ПоРАжает Тьму!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ОтРАжает Тьму!
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
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